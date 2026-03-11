옹진군, 선재도 파크골프장 조성 지역상생발전 협약
인천 옹진군은 11일 대형디앤씨와 선재도 파크골프장 조성에 따른 지역상생발전 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
파크골프는 남녀노소 누구나 쉽게 배우고 안전하게 즐길 수 있는 생활체육 종목이다. 최근 전국적으로 인기를 끌며 수요가 급증하고 있다.
이날 협약에 따라 대형디앤씨는 민간투자를 통해 하반기까지 총 36홀의 파크골프장을 조성한다. 군은 시설 조성이 원활히 추진될 수 있도록 인·허가 등 행정 지원 및 원활한 지역 주민 서비스 이용을 위해 상호 협력한다.
군 관계자는 “민간투자를 통한 생활체육시설 확충을 통해 주민 건강 증진 및 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
