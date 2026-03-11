“탈모 원인 찾았다”…원광대 연구팀, 퍼록시좀 기능 저하 규명

탈모 환자 세포 분석해 모낭 노화 메커니즘 확인

국제학술지 ACS Nano 게재…나노자임 치료 가능성 제시

원광대 자바대학원 진은정 교수팀, 퍼록시좀 기반 탈모 원인 규명 관련 자료사진. 원광대 제공

탈모 발생의 핵심 원인으로 세포 소기관인 ‘퍼록시좀(peroxisome)’ 기능 저하가 작용한다는 연구 결과가 나왔다.