제주 성산 해안서 ‘차 포장’ 마약… 18번째
제주 해안가에서 차(茶) 제품으로 위장된 마약류가 발견돼 해경이 수사에 나섰다.
11일 제주해양경찰청에 따르면 전날 오후 1시36분쯤 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서 마약류 의심 물체 신고가 접수됐다.
해안가에서 환경정화 활동을 하던 바다환경지킴이가 처음 발견했다. 포장지를 개봉해 마약 간이시약 검사를 진행한 결과 케타민으로 확인됐다. 은색 차 포장지 형태이며, 무게는 약 1㎏이다.
제주 해안가에서 차 포장 형태의 마약이 발견된 것은 지난해 9월부터 18번째다. 해경은 정확한 성분 분석을 위해 국립과학수사연구소에 정밀 감정을 의뢰할 예정이다.
해경은 이번 해안가 케타민 사건을 지난해 7월 대만 해역에서 발생한 대규모 마약 유실 사건과 관련이 있는 것으로 보고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
