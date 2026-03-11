대구 달성군 기세곡천 정비사업 10년 만에 준공
극한 호우에 선제적으로 대응하기 위해 추진된 대구 달성군 기세곡천 정비 사업이 10여년 만에 마무리됐다.
대구 달성군은 옥포읍 반송리에서 간경리 낙동강 합류점까지 이어지는 ‘기세곡천 하천재해예방사업’을 준공했다고 11일 밝혔다. 자연재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 시작된 이 사업에는 362억원의 예산이 투입됐다.
2016년 실시설계용역을 시작으로 본격화된 이 사업은 기세곡천 전체 8.8㎞ 구간을 대상으로 진행됐다. 하천의 치수 능력을 강화하기 위해 3.93㎞ 구간의 제방을 견고하게 축조·보강했으며 노후 교량 5곳을 신설 또는 전면 개체했다. 또 효율적인 수량 조절을 위해 가동보 4곳을 설치하는 등 하천 기반 시설을 전면 재정비했다.
특히 이번 사업을 통해 ‘100년 빈도’의 기록적 폭우(시간당 76.3㎜ 이상)에도 하천이 범람하지 않도록 설계되면서 기세곡천의 치수 능력이 한층 강화됐다. 단순한 하천 정비를 넘어 ‘주민 친화적 공간’으로 거듭났다. 달성군의 대표 관광지인 송해공원과 연계된 수변 산책로를 조성하고 유지용수 시설을 설치해 평소 주민들이 여가를 즐길 수 있는 힐링 공간으로 활용도를 높였다.
최재훈 달성군수는 “공사 완료로 수해 우려를 선제적으로 해소한 것은 물론 기세곡천이 송해공원과 어우러진 수변 명소로 거듭나게 됐다”며 “앞으로도 관내 취약 하천을 지속적으로 점검하고 정비해 군민이 안심하고 살 수 있는 재난 청정 달성을 실현하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
