대전 ‘융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터’ 첫 삽…2028년 준공
‘특수영상 거점도시’ 대전에 콘텐츠 산업 집적단지가 조성된다.
대전시는 11일 유성구 도룡동 내 건립 부지에서 ‘융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터’ 건립 착공식을 개최했다.
융복합 특수영상 클러스터는 2028년 10월 준공, 2029년 상반기 개관을 목표로 공사를 진행한다. 지하 1층 지상 8층, 연면적 3만3528㎡ 규모이며 총 1690억원의 예산이 투입된다.
내부에는 전문 스튜디오 5개와 특수영상 기업 입주공간 80개, 교육실 및 전시체험장 등이 들어선다. 특화장비 이용과 연구기관 협업을 통한 기술지원, 교육 프로그램 및 공동 프로젝트 등을 수행할 수 있다. 지역 특수영상 기업·대학이 기획부터 후반작업까지 원스톱으로 가능해질 전망이다.
이장우 대전시장은 “대한민국 영상산업의 컨트롤타워로서 K-콘텐츠 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “안전하고 신속하게 건립하는 한편 지역 영상산업 육성과 기술지원에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사