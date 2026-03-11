시사 전체기사

대전 ‘융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터’ 첫 삽…2028년 준공

입력:2026-03-11 15:19
11일 '융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터' 착공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

‘특수영상 거점도시’ 대전에 콘텐츠 산업 집적단지가 조성된다.

대전시는 11일 유성구 도룡동 내 건립 부지에서 ‘융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터’ 건립 착공식을 개최했다.

융복합 특수영상 클러스터는 2028년 10월 준공, 2029년 상반기 개관을 목표로 공사를 진행한다. 지하 1층 지상 8층, 연면적 3만3528㎡ 규모이며 총 1690억원의 예산이 투입된다.

내부에는 전문 스튜디오 5개와 특수영상 기업 입주공간 80개, 교육실 및 전시체험장 등이 들어선다. 특화장비 이용과 연구기관 협업을 통한 기술지원, 교육 프로그램 및 공동 프로젝트 등을 수행할 수 있다. 지역 특수영상 기업·대학이 기획부터 후반작업까지 원스톱으로 가능해질 전망이다.

이장우 대전시장은 “대한민국 영상산업의 컨트롤타워로서 K-콘텐츠 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “안전하고 신속하게 건립하는 한편 지역 영상산업 육성과 기술지원에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

