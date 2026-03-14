“굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크]

김성진씨의 두 아들이 충남 홍성에 있는 '서문탕'의 냉탕에 들어가 펭귄이 그려져 있는 벽화를 바라보고 있다. 김씨 제공.

김씨가 2014년 일본 교토 거주 당시 오래된 목욕탕을 개조한 식당에 방문한 모습. 김씨 제공

홀로 즐기는 ‘대중 속의 고독’



부산 기장군 '약수목욕탕'의 냉탕에 그려져있는 나이아가라 폭포 타일 벽화의 모습. 김씨 제공

부산 사하구에 있는 하남탕의 내부 모습. 하남탕의 매력은 오색 타일로 꾸며진 바가지탕과 사우나실 외벽의 노란 타일인데, 특히 이 노란 타일의 고흐 그림의 붓 터치가 연상 된다고 한다. 김씨 제공

서울 성북구에 있는 '오목탕' 굴뚝의 모습. 김씨 제공

침묵을 깨고 흐르는 ‘사랑방’의 온기



충남 천안시 '성환목욕탕'의 주인 부부가 손님들을 위해 준비해 둔 음료대. 김씨는 "목욕을 마치고 나가려는 자신에게 주인장이 살갑게 다가와 목욕탕은 어땠는지 묻고, 매실이 맛있다고 권한 배려가 인상 깊었다"고 말했다. 김씨 제공

평등한 공간 뒤에 숨겨진 서글픈 이면



전북 장수군에 있는 '장수작은목욕탕. 김씨 제공