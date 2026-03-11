이 대통령이 가나 대통령에 초콜릿 선물한 이유는?

가나 대통령 숙소에 비치한 '가나 초콜릿'을 비롯한 각종 선물들. 청와대 제공

강유정 청와대 대변인은 “가나는 우리에게 가나 초콜릿으로 익숙해져 있는 나라로, 해당 초콜릿은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용하고 있다”고 설명했다. 특별 제작된 초콜릿 포장지에는 한국과 가나 양국의 국기와 마하마 대통령의 이름이 새겨졌다.

더불어민주당 대표이던 2023년 9월 단식 투쟁 도중 한 어린이 지지자로부터 가나 초콜릿을 선물 받았었다. 이 대통령은

당시 국회에서 진행된 ‘윤석열 정권 폭정 저지 민주주의 회복 촛불문화제’ 연설에서 “제가 지금 꼬마 국민에게 선물을 하나 받았는데, 가나 초콜릿이다. (단식 중이지만) 아직 여러분과 대화할 힘은 충분히 있다”며 환한 웃음을 짓기도 했다. 이런 점 역시 선물 선정의 배경이 된 것으로 해석된다.