이 대통령이 가나 대통령에 초콜릿 선물한 이유는?
청와대는 11일 이재명 대통령과의 정상회담을 위해 방한한 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 ‘가나 초콜릿’을 선물했다고 밝혔다.
강유정 청와대 대변인은 “가나는 우리에게 가나 초콜릿으로 익숙해져 있는 나라로, 해당 초콜릿은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용하고 있다”고 설명했다. 특별 제작된 초콜릿 포장지에는 한국과 가나 양국의 국기와 마하마 대통령의 이름이 새겨졌다.
가나 초콜릿과 관련된 이 대통령의 일화도 다시 회자되고 있다. 이 대통령은 더불어민주당 대표이던 2023년 9월 단식 투쟁 도중 한 어린이 지지자로부터 가나 초콜릿을 선물 받았었다. 이 대통령은 당시 국회에서 진행된 ‘윤석열 정권 폭정 저지 민주주의 회복 촛불문화제’ 연설에서 “제가 지금 꼬마 국민에게 선물을 하나 받았는데, 가나 초콜릿이다. (단식 중이지만) 아직 여러분과 대화할 힘은 충분히 있다”며 환한 웃음을 짓기도 했다. 이런 점 역시 선물 선정의 배경이 된 것으로 해석된다.
청와대는 초콜릿 외에도 최신형 스마트폰인 ‘갤럭시 26 울트라’, 해양 안보를 상징하는 ‘수군조련도 민화’를 함께 전달했다.
휴대전화를 선물로 택한 이유에 대해 청와대는 “우리나라 기술 수준과 산업 경쟁력을 보여주는 상징적 제품이자 즉시 사용할 수 있는 실용성을 갖춘 제품”이라며 “마하마 대통령이 추진하는 제조업 육성 및 산업 고도화 목표에 있어 한국이 동반자가 될 것이라는 메시지를 담았다”고 부연했다.
또한 조선시대 수군의 훈련 모습을 그린 ‘수군조련도’에 대해서는 “양국 간 해양안보 협력의 의지를 담은 선물이자 역사 탐구를 좋아하는 마하마 대통령의 취향에도 부합하는 선물”이라고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
