제주4·3평화재단 신임 이사장에 임문철 신부
제주도는 11일 제주4·3평화재단 신임 이사장으로 임문철 신부(71)를 임명했다고 밝혔다.
임 신임 이사장은 제주 출신으로 광주가톨릭대학교 대학원에서 신학을 전공했으며, 지난해 1월까지 천주교 제주교구에서 사제로 활동했다. 1990년대부터 제주4·3 진상규명 운동과 특별법 제정 과정에 참여하며 민주화운동과 지역사회 인권운동에 헌신해 왔다.
주요 경력으로는 제주4·3위원회 위원(2000∼2023), 제주4·3평화재단 이사(2008∼2023), 제주4·3진상규명과 명예회복을 위한 도민연대 상임대표 등이 있다. 임기는 이날부터 2028년 3월 10일까지 2년이다.
임 이사장은 “제주4·3은 제주 공동체의 아픔이자 평화와 인권의 가치가 담긴 역사”라며 “4·3을 세계에 알릴 수 있는 재단 이사장으로 임명된 것에 자부심을 느낀다”고 말했다. 이어 “희생자와 유족의 명예회복을 위한 남은 과제를 충실히 수행하고, 4·3의 평화·인권 가치를 미래세대와 세계에 널리 알리겠다”고 말했다.
임기 중 역점 사업으로는 4·3 진상규명 및 명예회복 관련 단체 협력 강화, 추가 진상조사 등 미해결 과제 대응, 4·3평화공원 및 전시 콘텐츠 개선, 디지털 아카이브 구축 및 교육·홍보 강화, 4·3의 전국화·세계화 추진을 제시했다.
아울러 투명한 예산 집행과 조직 운영으로 재단의 신뢰를 높이고, 유족회 등 관련 단체와의 소통을 강화해 화해와 상생의 4·3 정신을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사