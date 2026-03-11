김명수 전 의장 등 前 합참 관계자 출국금지…계엄 가담 의혹
3대(내란·김건희·채해병) 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 김명수 전 합동참모본부 의장을 비롯한 전직 합참 관계자들을 내란 혐의로 입건하고 출국금지 조치한 것으로 파악됐다.
김지미 특검보는 11일 열린 브리핑에서 “당시 합참 관계자들을 내란중요임무종사 혐의로 입건해 출국금지 조치했고, 조만간 관련자들에 대해 참고인 조사도 할 계획”이라고 밝혔다.
특검은 김 전 의장을 비롯해 정진팔 전 합참 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 이승오 전 작전본부장 등 주요 인사들을 다수 입건한 것으로 파악됐다.
이들은 12·3 계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보며 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다.
특검은 김 전 의장에게 군형법상 부하범죄 부진정 혐의를 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.
부하가 공동으로 죄를 범하는 것을 알면서도 이를 막기(진정시키기) 위해 필요한 방법을 다하지 않은 데 대한 책임을 묻는 취지다.
특검은 현재까지 경찰청 국가수사본부로부터 20여건의 사건을 넘겨받아 검토 중인 것으로 전해졌다.
주요 수사 대상은 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 무장헬기 위협 비행 등을 통해 북한의 도발을 유도하려 했다는 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 등 총 17개 의혹이다.
김 특검보는 “양평 고속도로 노선 변경 의혹, 도이치 모터스 주가조작 수사 무마 의혹 등도 이어서 수사할 예정”이라며 “김건희가 대통령실과 관저 이전 등 국가 관련 사항에 부당하게 개입해 안보 위협을 초래한 사건도 실체를 규명할 것”이라고 덧붙였다.
