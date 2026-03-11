새만금 ‘현대차그룹 9조 투자’ 지원 TF 가동
로봇·AI 데이터센터·수소 산업 프로젝트 지원
국무총리 ‘새만금 전북 대혁신 TF’와 연계 추진
새만금개발청이 현대차그룹의 9조 원 규모 새만금 투자 사업 지원을 위해 전담 태스크포스(TF)를 가동한다. 로봇 제조와 인공지능(AI) 데이터센터, 수소 산업 등 대규모 미래산업 프로젝트 지원 체계를 강화하기 위한 조치다.
새만금개발청은 11일 ‘새만금 로봇수소추진본부(TF)’를 구성해 본격 운영에 들어간다고 밝혔다. 이번 TF는 이날 국무총리 주재로 열린 ‘새만금·전북 대혁신 TF’ 킥오프 회의와 연계해 대규모 민간 투자 사업을 안정적으로 지원하고 관계기관 협력을 체계화하기 위해 마련됐다.
추진본부는 새만금개발청 차장을 본부장으로 기획조정관, 개발전략국장, 개발사업국장을 부본부장으로 두고 총 9개 분과로 운영된다.
조직은 총괄 기능을 맡는 로봇수소추진단을 중심으로 재정분과, 계획지원분과, 제도개선분과, 입지지원분과, 기반시설분과, 에너지분과, AI데이터센터분과, AI수소시티분과 등으로 구성됐다.
특히 로봇수소추진단은 기업 투자 지원과 정책 조정을 총괄하는 전담 조직으로 신설돼 기업과 정부 간 원스톱 소통 창구 역할을 수행하게 된다.
새만금개발청은 이번 TF 운영을 통해 기업 투자 지원과 산업 기반 조성, 관계기관 협력을 강화하고 로봇·AI·수소 산업이 결합된 미래산업 클러스터 구축을 본격 추진할 계획이다.
또 신재생에너지 기반 산업 환경을 활용해 로봇 제조와 AI 데이터센터, 수소 에너지 산업이 결합된 미래형 산업도시 모델을 구축하고 글로벌 기업 투자 유치도 확대한다는 방침이다.
김의겸 새만금개발청장은 “현대차그룹의 9조 원 투자 프로젝트는 단순한 기업 투자를 넘어 대한민국 산업 구조를 로봇·AI·수소 중심으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “기업 투자 지원과 산업 생태계 조성을 속도감 있게 추진해 새만금을 글로벌 미래산업 거점으로 육성하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사