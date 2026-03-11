부산시, 관급공사 하도급률 90% 목표 ‘점프업’ 추진
인센티브·페널티 제도 올해부터 본격 시행
지역건설업 수주 확대·산업 선순환 기대
부산시가 지역건설업체 경쟁력을 높이고 하도급 수주 확대를 위해 ‘2026 부산형 지역하도급 접프업(Jump-Up)’ 정책을 본격 시행한다.
부산시는 지난해 관급공사 지역하도급률 84.3%를 달성한 데 이어 올해는 90%까지 끌어올리고, 민간공사 하도급률도 56.7%에서 70%까지 확대한다는 목표를 세웠다고 11일 밝혔다.
이를 위해 시는 역량 강화, 맞춤 홍보, 행정 지원 등 3단계 전략을 추진한다.
우선 지역 전문건설업체의 경쟁력 강화를 위해 ‘역량강화(Scale-Up) 지원사업’을 지속 추진하고 참여 업체의 시공능력평가액과 수주 실적 등을 분석하는 데이터베이스(DB)를 구축한다. 구·군 담당자를 대상으로 한 실무 교육 과정도 새롭게 운영한다.
홍보 전략도 강화된다. 시는 대형 건설사 본사와 공공기관을 대상으로 ‘하도급 홍보세일즈단’을 운영하고, 올해부터는 지역하도급률이 40% 미만인 건설사 본사를 직접 방문해 개선을 요청할 계획이다.
또 정비사업 초기 단계부터 지역업체 참여를 확대하기 위해 ‘정비사업 하도급 상생지원단’을 신설하고, 하도급 참여 비율에 따른 용적률 인센티브 홍보와 인허가 처리 지원도 추진한다.
올해부터는 지역하도급률 인센티브·페널티 제도도 본격 시행된다. 지역하도급률이 관급공사 90%, 민간공사 70%를 초과한 사업장에는 우수 건설사 공개와 시장 표창, 하도급 실태조사 면제 등의 혜택이 주어진다. 반면 40% 미만 사업장에는 특별 점검과 개선 요구 등 강도 높은 조치가 이뤄진다.
박형준 부산시장은 “지역건설업의 체질 개선과 공정한 산업 질서 확립이 중요한 시기”라며 “이번 정책을 통해 지역 건설업체 수주 기회를 확대하고 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
