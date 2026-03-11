시사 전체기사

‘국가채용센터’ 건립 사업, 예비타당성조사 면제

입력:2026-03-11 14:46
국가채용센터 위치도. 행정중심복합도시건설청 제공

‘국가채용센터’ 건립 사업이 예비타당성조사 면제 사업으로 선정됐다.

11일 행정중심복합도시건설청에 따르면 기획예산처 재정사업평가위원회는 전날 국가채용센터 건립사업을 예비타당성조사 면제사업에 선정했다.

국가채용센터는 여러 곳에 분산된 시험 출제 및 채점, 면접, 역량평가, 개방형 직위 선발 등 공공부문 채용 전 과정을 통합 운영하는 시설이다. 기존에는 채용업무를 담당하는 시설이 과천·세종으로 이원화 돼 있어 통합시설의 필요성이 꾸준히 제기됐다.

행복청은 사업계획 적정성 검토가 완료되면 내년부터 기본 및 실시설계를 시작해 2030년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

센터는 세종시 6-1생활권(누리동)에 들어선다. 1387억원의 사업비가 투입되며 연면적 3만906㎡ 규모로 건립된다.

완공되면 전용공간에서 면접시험·역량평가가 가능해져 응시자의 편의성이 높아질 뿐 아니라 채용 절차의 효율성과 공정성도 크게 향상될 전망이다.

특히 출제 시설의 보안성이 대폭 개선되고, 타 기관의 위탁출제 수용 능력이 강화되면서 공공부문 채용시험의 신뢰도가 향상될 것으로 예상된다.

홍순민 행복청 시설사업국장은 “국가채용센터는 공무원뿐 아니라 모든 공공부문 인사행정의 중심지가 될 것”이라며 “인사혁신처와 긴밀히 협력해 최상의 환경을 조성하겠다”고 말했다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

