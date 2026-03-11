‘국가채용센터’ 건립 사업, 예비타당성조사 면제

국가채용센터 위치도. 행정중심복합도시건설청 제공

기획예산처 재정사업평가위원회는 전날 국가채용센터 건립사업을 예비타당성조사 면제사업에 선정했다.

행복청은 사업계획 적정성 검토가 완료되면 내년부터 기본 및 실시설계를 시작해 2030년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

센터는 세종시 6-1생활권(누리동)에 들어선다. 1387억원의 사업비가 투입되며 연면적 3만906㎡ 규모로 건립된다.

완공되면 전용공간에서 면접시험·역량평가가 가능해져 응시자의 편의성이 높아질 뿐 아니라 채용 절차의 효율성과 공정성도 크게 향상될 전망이다.

특히 출제 시설의 보안성이 대폭 개선되고, 타 기관의 위탁출제 수용 능력이 강화되면서 공공부문 채용시험의 신뢰도가 향상될 것으로 예상된다.