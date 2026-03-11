체육공단, 패럴림픽 韓선수단에 격려금 2천만원 전달
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 출전 중인 한국 선수단의 선전을 기원하며 격려금을 전달했다.
체육공단은 박용철 전무이사가 이탈리아 코르티나담페초 선수촌을 방문해 양오열 선수단장에게 격려금 2000만원을 전달했다고 11일 밝혔다. 박 전무이사는 “수많은 역경을 이겨내고 패럴림픽 무대에 선 우리 선수들의 땀과 열정에 깊은 경의를 표한다. 모든 선수가 부상 없이 건강하게 아름다운 도전을 펼치고 돌아오길 온 국민과 함께 응원할 것”이라고 격려했다.
체육공단은 올림픽·패럴림픽 등 주요 국제 대회마다 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사