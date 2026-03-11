BNK금융, 두산에너빌리티 친환경 에너지 사업 금융 지원
BNK ‘RE:BOUND 프로젝트’ 첫 협약
두산에너빌리티 에너지 사업 금융 지원
부울경 산업 경쟁력 강화 협력 추진
BNK금융그룹은 두산에너빌리티와 친환경 에너지 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
양사는 이날 경남 창원 두산에너빌리티 본사에서 협약식을 열고 부울경 지역에서 추진되는 주요 에너지 사업의 안정적인 추진을 위해 금융 지원과 사업 협력 체계를 구축하기로 했다. 협약식에는 빈대인 BNK금융지주 회장과 박상현 두산에너빌리티 대표가 참석했다.
BNK금융은 계열 금융회사의 인프라를 활용해 두산에너빌리티의 사업 자금 조달과 금융 구조화 등을 지원하고 운영자금 등 다양한 금융 서비스를 제공할 예정이다. 이를 통해 친환경 에너지 사업 추진과 지역 산업 경쟁력 강화에도 기여한다는 계획이다.
이번 협약은 BNK금융그룹의 생산적 금융 지원 프로그램 ‘BNK 리바운드(RE:BOUND) 프로젝트’의 첫 협약이다. BNK금융은 로봇·AI, 에너지, 바이오, 해양, 항공우주, 원자력, 방산 등 동남권 핵심 산업에 대한 금융 지원을 확대할 방침이다.
