시사 전체기사

BNK금융, 두산에너빌리티 친환경 에너지 사업 금융 지원

입력:2026-03-11 14:41
공유하기
글자 크기 조정

BNK ‘RE:BOUND 프로젝트’ 첫 협약
두산에너빌리티 에너지 사업 금융 지원
부울경 산업 경쟁력 강화 협력 추진

빈대인 BNK금융지주 회장(오른쪽)과 박상현 두산에너빌리티 대표이사가 11일 경남 창원 두산에너빌리티 본사에서 친환경 에너지 사업 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /BNK금융 제공

BNK금융그룹은 두산에너빌리티와 친환경 에너지 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

양사는 이날 경남 창원 두산에너빌리티 본사에서 협약식을 열고 부울경 지역에서 추진되는 주요 에너지 사업의 안정적인 추진을 위해 금융 지원과 사업 협력 체계를 구축하기로 했다. 협약식에는 빈대인 BNK금융지주 회장과 박상현 두산에너빌리티 대표가 참석했다.

BNK금융은 계열 금융회사의 인프라를 활용해 두산에너빌리티의 사업 자금 조달과 금융 구조화 등을 지원하고 운영자금 등 다양한 금융 서비스를 제공할 예정이다. 이를 통해 친환경 에너지 사업 추진과 지역 산업 경쟁력 강화에도 기여한다는 계획이다.

이번 협약은 BNK금융그룹의 생산적 금융 지원 프로그램 ‘BNK 리바운드(RE:BOUND) 프로젝트’의 첫 협약이다. BNK금융은 로봇·AI, 에너지, 바이오, 해양, 항공우주, 원자력, 방산 등 동남권 핵심 산업에 대한 금융 지원을 확대할 방침이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
885
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김정은, ‘최현호’ 시험발사 참관…北 이례적 연속 공개
‘부자 아빠’ 기요사키 “대폭락 시작…은에 투자하라”
“이란사태 끝나면 어떤 종목이 반등할까”… 투자 파트너 된 AI
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
고환율에 한국 1인당 국민소득 3년째 제자리걸음
‘얼죽신’도 옛말… 수도권 입지·가격 따라 미계약 속출
국민일보 신문구독