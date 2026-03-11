김정은, ‘최현호’ 시험발사 참관…北 이례적 연속 공개
전략순항미사일 시험발사 참관
추정 사거리 2000~2500㎞
이란 사태 속 해외 미군기지 위협
김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’의 전략순항미사일 시험발사를 참관했다. 미국·이란 간 충돌이 격화하는 상황에서 해외 미군기지를 즉각 타격할 수 있는 해상 기반 억제력을 과시한 것으로 분석된다. 김 위원장은 해군력 강화를 위한 과업을 주문하며 전력 증강 필요성도 강조했다.
조선중앙통신은 11일 김 위원장이 전날 최현호의 전략순항미사일 시험발사를 화상으로 참관했다고 보도했다. 김 위원장은 지난 3∼4일에는 직접 남포조선소를 찾아 최현호에 올랐었다. 이후 북한은 지난 5일 순항미사일 최소 5발이 연달아 발사되는 영상을 이례적으로 공개했는데, 이번 시험발사를 통해 무력 시위를 재차 부각했다. ‘북한판 이지스함’인 최현호는 북한이 지난해 4월 진수한 수직발사장치(VLS)를 갖춘 5000t급 다목적 구축함이다.
통신은 이번에 발사된 미사일이 서해상 비행궤도를 따라 1만116∼1만138초를 비행한 뒤 개별 섬 목표물을 타격했다고 전했다. 김 위원장은 “국가전략무기통합지휘체계의 믿음성과 함의 통합전투체계 우월성이 확증됐다”며 “우리의 전쟁억제력의 구성요소들은 지금 계속 효과적으로, 가속적으로 매우 정교한 작전운용체계에 망라되고 있으며 국가 핵무력은 다각적인 운용단계로 이행하였다”고 말했다.
김 위원장은 해군력 강화를 과업으로 제시했다. 구체적으로 반항공·반잠수함·수뢰무기체계 운용능력 평가를 완료하고, 함을 해군에 인도할 것을 주문했다. 또 올해 당 창건기념일 전까지 새로운 구축함을 건조하고 해군기지 인프라도 구축하라고 지시했다.
미국·이스라엘과 이란 전쟁 국면 속에서 순항미사일 시험발사를 통해 해상 타격 능력을 부각하려는 의도가 깔린 것으로 분석된다. 사거리 최대 2500㎞로 추정되는 전략순항미사일은 일본과 괌 인근 등 해외 미군기지를 즉각 타격할 수 있다. 북한은 지상 이동식발사대(TEL) 기반 탄도미사일과 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 수상함 발사 전략순항미사일을 결합한 ‘3중 타격 체계’를 부각하며 핵무력 운용 수단의 다각화를 강조해왔다.
홍민 통일연구원 선임연구위원은 “기존 북한 핵전력이 지상 발사 탄도미사일 중심의 단일 플랫폼 구조였다면, 김 위원장 발언은 지상·해상·수중을 아우르는 다층적 운용체계로의 전환을 공식화하는 의미”라고 설명했다.
이번 시험 발사는 한국에서 지난 9일부터 오는 19일까지 진행되는 한·미연합연습인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)에 대한 반발 성격도 있다. 북한은 그동안 대규모 한·미연합훈련 기간에 맞춰 미사일 시험이나 무력 시위를 이어왔다. 양무진 북한대학원대 석좌교수는 “이란 사태와 맞물려 북한의 군사 능력을 간접적으로 과시하려는 상업적 선전”이라며 “미 전략자산이 한반도에 전개될 경우 북한이 탄도미사일 발사 등 추가 군사행동에 나설 가능성이 있다”고 분석했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
