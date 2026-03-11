인천교통공사, 인하대와 산학협력 업무협약 체결

산학협력 업무협약식. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “대학의 교육 인프라와 공사의 현장 경험을 결합해 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하겠다”며 “지속적인 산학협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 공공교통 서비스 품질 향상으로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.