시사 전체기사

삭발·1인 시위 끝 복당 승인…이재준 “선거 승리로 보답”

입력:2026-03-11 14:35
공유하기
글자 크기 조정
더불어민주당 복당을 요구하는 이재준 전 고양시장이 지난 6일 삭발 후 1인 시위를 진행하는 모습. 본인 제공

더불어민주당이 이재준 전 고양시장의 복당 이의신청을 받아들이면서 경기 고양시장 선거 구도에 변화가 예상된다.

11일 더불어민주당 중앙당 최고위원회는 이 전 시장의 복당 이의신청을 인용해 복당을 허용했다.

복당 지연으로 그동안 각종 여론조사에서 제외됐던 이 전 시장이 다시 선거전에 합류하게 되면서 향후 고양시장 선거 판세에도 영향을 미칠 전망이다.

앞서 고양시갑 지역위원회와 경기도당은 이 전 시장에 대한 복당 불허 의견을 냈고, 중앙당 최고위원회도 지난 4일 복당을 불허했다.

이에 반발한 이 전 시장은 지난 6일 삭발을 감행하고 8일부터 당원권 회복을 요구하는 1인 시위에 돌입했다.

이 전 시장은 “경기도주식회사 대표이사 취임 당시 경기도의회의 요구와 기관장의 정치적 중립을 고려해 당적을 내려놓았다”고 밝히며 지난해 12월 복당을 신청했다.

그러나 복당이 받아들여지지 않자 당헌·당규 위반이라며 가처분 신청을 준비하는 등 강하게 반발했다.

이 과정에서 고양지역 권리당원들도 복당 촉구 서명운동을 벌여 이틀 만에 약 2000명이 참여하는 등 지지 여론이 확산됐다.

이 전 시장은 경기도당에 조속한 후보 등록 절차를 요청해 이번 지방선거에서 피선거권을 행사하겠다는 입장이다.

이 전 시장은 중앙당의 복당 결정을 환영하며 “정청래 당 대표를 비롯한 최고위원들께 감사드린다”며 “당원과 시민들이 당원이 될 민주적 권리에 공감하고 지지를 보내준 것에도 감사드린다. 시장 선거 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보]법원, ‘바이든·날리면’ MBC 과징금 3천만원 취소
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
‘모텔 연쇄살인’ 김소영… 추가 피해 의심 2명 더 확인
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
국민일보 신문구독