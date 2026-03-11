조달청, 올해 LH 공공주택 공사·설계 등에 8조원 발주

올해 LH 수요 공공주택 공사·설계·CM 발주 규모는 총 126건 8조31억원이다. 지난해

22.4% 증가했다.

공사는 6조9910억원으로 지난해보다 1조2132억원 증가했다. 심사유형별로는 종합심사낙찰제(종심제) 6조8566억원(47건), 간이형종심제 1163억원(7건), 적격심사는 181억원(2건)이 집행될 계획이다.

CM용역은 1조51억원(66건)으로 지난해보다 4749억원 늘었다. 종심제는 9655억원(57건), 적격심사로는 396억원(9건)이 집행된다.

반면 설계용역은 70억원(4건) 규모로 지난해

대비 크게 감소했다. 이는 민간참여사업 확대, LH의 발주시기 조정 등에 영향을 받았기 때문이라고 조달청은 설명했다.

조달청은 공공주택 사업에 대한 공정성·안전성 향상을 위한 제도 개선도 추진하기로 했다.

입찰브로커의 편법·반칙행위 차단을 위해 입찰규정을 정비하는 한편 불공정 신고창구도 개설해 감시 활동을 강화한다.

하반기에는 CM용역 입찰 시 국가가 인증한 우수감리인 보유업체를 우대 평가하는 ‘국가인증감리제’를 시범 도입한다.

임병철 조달청 시설사업국장은 “정부의 주거정책을 뒷받침하기 위해 신속하고 책임감 있게 공공주택 계약업무를 수행하고 있다”며 “앞으로도 철저한 관리, 현장 중심의 제도 개선을 통해 안전하고 살기 좋은 공공주택을 공급하겠다”고 말했다.