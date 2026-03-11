충남도, 재난 영향 지역에만 안내 문자 발송 예정

내포신도시와 충남도청사. 충남도 제공

“위급재난문자와 긴급재난문자 역시 재난 발생 지역을 기준으로 읍면동 단위로 세분화 해 발송할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 도민의 안전을 최우선으로 체계적인 재난상황관리를 구축해나가겠다”고 말했다.