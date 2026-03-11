충남도, 재난 영향 지역에만 안내 문자 발송 예정
앞으로 충남에서는 재난 영향을 직접 받는 지역에만 재난 문자가 발송될 예정이다.
충남도는 재난문자 발송 시 읍면동 단위까지 세분화 해 재난 영향을 직접 받는 지역에만 문자가 발송되도록 시스템을 개선했다고 11일 밝혔다.
그동안 재난문자 중 안전안내문자는 읍면동 단위로 발송이 가능했으나 위급재난문자(대규모 재난), 긴급재난문자(대피명령)는 시군 전역에 일괄 발송되는 방식으로 운영됐다.
재난 영향 밖에 있는 지역 주민에게도 재난 문자가 전달되면서 불필요한 문자 수신에 대한 불편이 제기돼 왔다.
이에 도는 2월 24일 행안부에 위급재난문자와 긴급재난문자도 읍면동 단위로 탄력적으로 발송이 가능하도록 시스템 개선을 건의했고, 행안부는 이를 수용했다.
홍종완 도 행정부지사는 “위급재난문자와 긴급재난문자 역시 재난 발생 지역을 기준으로 읍면동 단위로 세분화 해 발송할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 도민의 안전을 최우선으로 체계적인 재난상황관리를 구축해나가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사