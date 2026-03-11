검찰, ‘이 대통령 비판 연설’ 유동규에 벌금 400만원 구형
제21대 대통령 선거를 앞두고 당시 후보였던 이재명 대통령에 대한 부정적인 연설을 한 혐의 등으로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 검찰이 벌금형을 구형했다.
11일 수원지법 안양지원 제1형사부(부장판사 송중호) 심리로 열린 유 전 본부장의 공직선거법 위반 사건 결심 공판에서 검찰이 재판부에 벌금 400만원을 선고해달라고 요청했다. 이날 검찰은 별도의 구형 이유는 밝히지 않았다.
유 전 본부장은 지난해 4월 7일과 16일 과천시 중앙선거관리위원회 앞 집회 현장에서 당시 더불어민주당 대선 후보였던 이재명 대통령에 대해 부정적인 연설을 한 혐의를 받는다. 또 그는 공식 선거운동 기간이 아니었던 같은 달 14일 서울 여의도에서 확성장치를 이용해 국민의힘 소속으로 대선 출마를 선언한 홍준표 전 대구시장을 지지하고, 이 후보를 반대하는 발언을 한 혐의도 받는다.
유 전 본부장 측 변호인은 최후변론을 통해 이런 공소사실을 전면 부인하고 무죄를 주장했다. 변호인은 “피고인은 방송인으로서 평소 소신에 따라 정치인을 비판해왔다. 이 사건도 그 연장선에 있다”며 “행사 주최 측의 즉흥적인 요청에 따른 우발적 행위였으며 선거에 영향을 미칠 의도도 없었다”고 말했다.
또한 변호인 측은 “헌법에 보장된 정치적 표현의 자유일 뿐 공직선거법 위반이 아니므로 무죄를 선고해달라”고 요청했다.
직접 발언권을 얻은 유 전 본부장은 “평소 소신에 따라 정치적 의견을 표명한 것”이라며 “진심으로 당시 상황을 말씀드린 것이지 죄를 피하려는 것이 아니다. 거짓말이라면 어떤 벌도 받겠으니 선처해 주시기 바란다”고 말했다.
유 전 본부장은 대장동 개발 비리 의혹과 관련해 지난해 10월 1심에서 징역 8년을 선고받고 법정 구속됐다.
이 사건에 대한 선고 공판은 오는 4월 3일 오전 10시에 열린다.
