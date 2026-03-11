‘붉은사막’, PC·콘솔 플랫폼별 성능정보 공개

펄어비스 제공

붉은사막의 PC 최소 사양은 AMD 라이젠 5 2600X 또는 인텔 i5-8500 CPU와 AMD 라데온 RX 5500 XT 또는 엔비디아 지포스 GTX 1060 수준의 그래픽카드다.