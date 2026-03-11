시사 전체기사

‘붉은사막’, PC·콘솔 플랫폼별 성능정보 공개

입력:2026-03-11 14:19
펄어비스 제공

펄어비스가 11일 ‘붉은사막’ 공식 홈페이지를 통해 붉은사막의 PC와 콘솔 플랫폼별 성능 정보를 공개했다.

붉은사막의 PC 최소 사양은 AMD 라이젠 5 2600X 또는 인텔 i5-8500 CPU와 AMD 라데온 RX 5500 XT 또는 엔비디아 지포스 GTX 1060 수준의 그래픽카드다. 권장 사양은 AMD 라이젠 5 5600 또는 인텔 i5-11600K CPU와 AMD 라데온 RX 6700 XT 또는 엔비디아 지포스 RTX 2080 그래픽카드다.

그래픽 프리셋은 인게임에서 확인할 수 있는 ‘시네마틱’을 포함해 총 6가지 설정을 제공한다. 권장 사양 기준 ‘중간’ 프리셋으로 설정 시 FHD 60프레임, 네이티브 4K 30프레임의 환경이 갖춰진다.

최고 PC 사양은 AMD 라이젠 7 7700X 또는 인텔 i5-13600K CPU와 AMD 라데온 RX 9070 XT 또는 엔비디아 지포스 GTX 5070 Ti 그래픽카드 구성으로 ‘울트라’ 프리셋에서 네이티브 4K 60프레임 성능을 기대할 수 있다.

콘솔 플랫폼은 성능, 균형, 품질 등 총 3가지 그래픽 모드를 제공한다. PS 5의 균형과 품질 모드는 4K 업스케일 해상도 환경에서 40프레임과 30프레임을 지원한다. PS 5 프로에서는 AI 업스케일링 기술 ‘향상된 PSSR’을 적용해 디테일을 높일 수 있다.

붉은사막은 오는 20일 전 세계 출시 예정이다. 펄어비스의 자체 게임 엔진 ‘블랙스페이스 엔진’을 활용한다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

