제주에 첫 공설 동물장묘시설 완공
6월 운영 시작
제주도가 도내 첫 공설 동물장묘시설을 준공하고 오는 6월부터 운영에 들어간다.
제주도는 제주시 애월읍 어음리 일대에 ‘어름비 별하늘 쉼터’를 완공했다고 11일 밝혔다. 해당 시설은 연면적 499㎡ 규모의 단층 건물로 화장로 2기와 추모실 2실, 350기 규모의 봉안당, 수목장 공간을 갖췄다.
그동안 제주에는 장묘시설이 없어 반려동물 사체 처리에 어려움이 컸다.
현행법상 반려동물 사체는 폐기물로 분류돼 사유지를 포함한 모든 땅에 매립이 금지된다.
이에 따라 동물병원을 통해 폐기물처리시설에 소각을 맡기거나, 종량제봉투에 담아 일반쓰레기로 배출해야 한다.
하지만 반려동물을 쓰레기로 처리하는 데 대한 심리적 거부감이 커 많은 보호자들이 비용을 들여 타 지역 민간 시설을 이용하거나 땅에 불법 매립을 선택해 왔다.
이번 사업에는 총사업비 33억9700만원이 투입됐다. 도는 민간위탁 방식으로 운영하기로 하고, 수탁업체 공모와 선정, 협약 등 행정절차를 마무리해 오는 6월 정식 운영할 계획이다.
장묘시설이 들어선 부지에는 지난해 12월 반려동물 놀이공원과 제2동물보호센터가 개관해 운영 중이다.
도가 2024년 수립한 ‘동물복지 5개년 종합계획(2024~2028)’에 따라 단계적으로 시설을 확충해 왔다.
제2동물보호센터는 보호실, 진료실, 입원실, 교육실을 갖춘 전문 복지시설로, 최대 300마리의 유기동물을 수용할 수 있다.
앞으로 제주시 용강동의 제1센터는 유기동물의 최초 보호·관리와 입양을 맡고, 사람 친화도가 높은 개는 제2센터로 이송해 집중 재활과 입양 연계를 추진하는 방식으로 역할이 분담된다.
반려동물 놀이공원은 소형견·대형견 구역을 분리하고 체험·휴식 공간을 갖춰 도민과 반려동물이 함께 즐길 수 있는 공공 여가 공간으로 자리매김할 예정이다.
제주도는 이번 장묘시설 완공으로 돌봄에서 생의 마지막까지 공공이 함께하는 반려동물 친화도시의 기반을 마련했다고 평가했다.
오영훈 제주도지사는 “도민과 반려동물이 함께 행복한 제주를 만들어 가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사