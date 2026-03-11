고교 야구부 코치가 전지훈련서 학생들과 음주?…당국, 조사
학교에 진정 접수돼…경찰 신고
광주의 한 고등학교 야구부 코치가 학생 선수들과 전지훈련장에서 술을 마셨다는 의혹이 제기돼 교육당국이 조사에 착수했다.
11일 광주시교육청에 따르면 최근 광주 모 고교 야구부 코치들이 전남지역에서 진행된 동계 전지훈련 기간 숙소에서 학생들과 술을 마셨다는 진정이 학교와 교육당국에 접수됐다.
시교육청과 학교 측은 훈련에 참여했던 코치들과 선수들을 상대로 설문조사와 면담을 통해 실제 음주행위가 있었던 것으로 파악했다. 다만, 코치들은 학생들과 음주 사실을 부인한 것으로 전해졌다.
학교 측은 아동학대 의혹이 있다고 보고 경찰에 신고 조치했으며, 광주시교육청은 학교 운동부 선수 관리 상황 등 점검에 나설 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사