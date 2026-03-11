해운대백병원, 백인제 박사 흉상·도너월 제막
인제대학교 해운대백병원은 11일 병원 본관 1층에서 ‘백인제 박사 흉상 및 도너월(Donor Wall) 제막식’을 개최했다고 밝혔다.
백병원 설립자인 백인제 박사는 우리나라 현대 외과학의 선구자로 평가받는 인물로, 일제강점기 3·1운동에 참여한 독립운동가이기도 하다. 해방 후에는 전 재산을 사회에 환원해 1946년 재단법인 백병원을 설립하며 ‘인술제세(仁術濟世)’ 정신을 실천했다.
해운대백병원은 이번 제막식을 통해 설립자의 정신을 기리고 기부자 예우를 위한 도너월을 새롭게 조성했다. 도너월에는 고(故) 홍종열 고려제강 명예회장의 명판도 함께 부착됐다.
김성수 해운대백병원장은 “설립자의 정신과 기부자의 뜻을 이어 환자와 지역사회를 위한 의료 실천을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
