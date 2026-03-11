동의대, 통일부 ‘경남통일교육센터’ 운영기관 선정
동의대학교는 통일부가 공모한 2026년 지역통일교육센터 사업에서 ‘경남통일교육센터’ 운영기관으로 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
지역통일교육센터는 지역 주민의 통일 문제에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 운영되는 사회통일교육 거점기관으로 전국 10개 권역에 설치돼 있다.
동의대는 이번 선정으로 부산·울산·경남 등 동남권 시민과 학생을 대상으로 평화통일 교육을 진행할 계획이다. 또 광역지자체와 교육청, 시민단체 등과 협력해 시민대학과 통일 순회강좌, 평화·통일 체험학습 프로그램 등을 운영할 예정이다.
사업 책임자인 김태완 동의대 행정학과 교수는 “평화통일에 대한 공감과 지지를 지역사회와 국제사회에 확산하는 데 노력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사