시사 전체기사

동의대, 통일부 ‘경남통일교육센터’ 운영기관 선정

입력:2026-03-11 13:57
공유하기
글자 크기 조정
동의대학교 전경./동의대 제공

동의대학교는 통일부가 공모한 2026년 지역통일교육센터 사업에서 ‘경남통일교육센터’ 운영기관으로 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

지역통일교육센터는 지역 주민의 통일 문제에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 운영되는 사회통일교육 거점기관으로 전국 10개 권역에 설치돼 있다.

동의대는 이번 선정으로 부산·울산·경남 등 동남권 시민과 학생을 대상으로 평화통일 교육을 진행할 계획이다. 또 광역지자체와 교육청, 시민단체 등과 협력해 시민대학과 통일 순회강좌, 평화·통일 체험학습 프로그램 등을 운영할 예정이다.

사업 책임자인 김태완 동의대 행정학과 교수는 “평화통일에 대한 공감과 지지를 지역사회와 국제사회에 확산하는 데 노력하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
885
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보]법원, ‘바이든·날리면’ MBC 과징금 3천만원 취소
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
‘모텔 연쇄살인’ 김소영… 추가 피해 의심 2명 더 확인
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
국민일보 신문구독