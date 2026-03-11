부산교통공사 임직원, 급여 우수리 모아 2000만원 기부
부산교통공사 임직원이 급여 우수리 모금으로 마련한 성금 2000만원을 소아청소년암 환아 치료 지원을 위해 기부했다.
부산교통공사는 11일 본사에서 ‘급여 우수리 모금액 기탁 행사’를 열고 성금을 한국백혈병소아암협회 부산지회에 전달했다고 밝혔다. 전달된 성금은 부산과 경남 지역에 거주하는 소아청소년암 환아 치료비 지원에 사용될 예정이다.
공사 임직원들은 2006년부터 매월 급여 가운데 1000원 미만의 잔돈을 모으는 ‘급여 우수리’ 기부 활동을 이어오고 있다. 급여 우수리 모금을 통해 지역사회에 환원한 누적 기부금은 5억2438만원에 이른다.
이병진 부산교통공사 사장은 “임직원이 십시일반 모은 작은 정성이 환아와 가족에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
