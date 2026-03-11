시사 전체기사

부산교통공사 임직원, 급여 우수리 모아 2000만원 기부

입력:2026-03-11 13:56
공유하기
글자 크기 조정
이병진 부산교통공사 사장(왼쪽 3번째)이 급여 우수리 모금으로 마련한 성금 2000만원을 한국백혈병소아암협회 부산지회에 전달한 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /부산교통공사 제공

부산교통공사 임직원이 급여 우수리 모금으로 마련한 성금 2000만원을 소아청소년암 환아 치료 지원을 위해 기부했다.

부산교통공사는 11일 본사에서 ‘급여 우수리 모금액 기탁 행사’를 열고 성금을 한국백혈병소아암협회 부산지회에 전달했다고 밝혔다. 전달된 성금은 부산과 경남 지역에 거주하는 소아청소년암 환아 치료비 지원에 사용될 예정이다.

공사 임직원들은 2006년부터 매월 급여 가운데 1000원 미만의 잔돈을 모으는 ‘급여 우수리’ 기부 활동을 이어오고 있다. 급여 우수리 모금을 통해 지역사회에 환원한 누적 기부금은 5억2438만원에 이른다.

이병진 부산교통공사 사장은 “임직원이 십시일반 모은 작은 정성이 환아와 가족에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
885
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보]법원, ‘바이든·날리면’ MBC 과징금 3천만원 취소
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
‘모텔 연쇄살인’ 김소영… 추가 피해 의심 2명 더 확인
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
국민일보 신문구독