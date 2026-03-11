내일부터 ‘사법개혁 3법’…재판소원·법왜곡죄 바로 시행

정청래 더불어민주당 대표가 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 사법개혁 완수를 강조하고 있다. 연합뉴스

법 왜곡죄는 판·검사 등이 권한을 이용해 법령을 잘못 적용하거나 왜곡하는 경우 10년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지를 할 수 있도록 한다.

현재 14명인 대법관은 2028년부터 2030년까지 매년 4명씩 늘어 총 26명이 된다.