내일부터 ‘사법개혁 3법’…재판소원·법왜곡죄 바로 시행

입력:2026-03-11 13:49
수정:2026-03-11 14:52
정청래 더불어민주당 대표가 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 사법개혁 완수를 강조하고 있다. 연합뉴스

11일 정부에 따르면 법무부는 오는 12일 일명 ‘사법개혁 3법’(재판소원·헌법재판소법 개정안, 법 왜곡죄·형법 개정안, 대법관 증원·법원조직법 개정안)을 공포할 예정이다.

재판소원 제도는 대법원에서 확정된 판결까지 헌재에서 다시 들여다보도록 한다. 법 왜곡죄는 판·검사 등이 권한을 이용해 법령을 잘못 적용하거나 왜곡하는 경우 10년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지를 할 수 있도록 한다.

현재 14명인 대법관은 2028년부터 2030년까지 매년 4명씩 늘어 총 26명이 된다. 이재명 대통령은 충원될 새로운 대법관 12명과 대통령 임기 종료(2030년 6월) 이전 퇴임하는 대법관의 후임 10명 등 총 22명의 대법관을 임명할 수 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

