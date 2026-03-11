천안시, ‘태조왕건 기념공원’ 용역보고회…내년 준공
태조 왕건의 역사성을 담은 ‘태조왕건 기념공원’이 내년 충남 천안에 문을 열 전망이다.
충남 천안시는 11일 시청 대회의실에서 ‘태조왕건 기념공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 최종보고회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 보고회는 용역 진행 결과를 점검하고, 향후 공사에 반영하기 위해 마련됐다.
태조왕건 기념공원 건립은 서기 930년 태조 왕건이 천안도독부를 설치하며 ‘천안’이라는 이름을 지은 역사적 바탕을 토대로 시의 정체성을 구현하기 위해 추진된다.
시는 동남구 유량동 산5-2번지 일대 1만3599㎡ 부지에 태조 왕건을 테마로 한 시설물, 조형물, 산책로 등을 조성할 계획이다. 설계 용역에는 태조 왕건의 역사성과 주변 자연환경을 조화시킨 공간 구성안이 담겼다.
시는 그동안 도시관리계획 결정, 도시공원위원회 심의, 도 지방재정투자심사 등 행정절차를 거쳤고, 현재 사유지 매입 등 보상 절차를 진행하고 있다. 협의가 마무리되는 대로 올해 하반기 공사에 착공해 2027년까지 준공할 계획이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “조성계획과 실시설계의 성과를 종합적으로 점검해 사업의 완성도를 높이겠다”며 “태조왕건 기념공원이 천안을 대표하는 역사문화 관광 자원으로 자리매김하도록 책임감을 갖고 추진하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
