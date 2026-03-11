태백 청소년 안전캠프 모집…‘40분 만에 완판’ 인기
강원도 태백 365세이프타운이 개최하는 제5회 대한민국 청소년 안전캠프가 참가자 접수 40분 만에 완판됐다.
태백시는 지난 5일 안전캠프 얼리버드 참가자 모집을 시작한 뒤 40분 만에 4개 기수 800명의 접수가 마감됐다고 11일 밝혔다.
태백시와 강원도소방본부가 주최하는 안전캠프는 오는 7월 4차례에 걸쳐 운영된다. 참가자들은 2박 3일의 일정으로 365세이프타운 안전체험시설과 강원소방의 전문 교육이 결합한 체계적인 안전교육에 참여한다.
교육은 지진‧산불‧대테러 등 4D 재난 시뮬레이션 체험, 챌린지월드, 심폐소생술 실습, 완강기 탈출 등으로 진행된다. 단순 이론 교육에서 벗어나 몸으로 직접 익히는 실무형 안전 교육을 제공하는 것이 특징이다.
낮에는 안전캠프 교육에 참여하거나 자율 관광을 하고 밤에는 타운 내 야영장에서 영화감상, 레크리에이션 등에 참여한 뒤 재난 구호 쉘터에서 숙박하는 방식으로 운영된다.
얼리버드 참가비는 1인당 4만원으로 이 가운데 2만원을 태백사랑상품권으로 돌려준다. 상품권은 지역 식당, 전통시장 등에서 바로 사용할 수 있어 지역 경제에 큰 보탬이 되고 있다. 지난해 안전캠프 운영을 통한 지역경제효과는 1억4200만원에 달한다.
지난해부터 가족 단위 참가가 가능한 ‘가족 안전캠프’ 형태로 운영되면서 공익성과 체험 만족도를 동시에 높였다.
365세이프타운은 10월에도 가을 안전캠프를 열 계획이다.
365세이프타운 관계자는 “40분 만에 접수 마감은 대한민국 대표 안전캠프의 위상을 입증한 것”이라며 “캠프 참가 가족들이 안전하고 즐겁게 지낼 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.
