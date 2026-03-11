2030년까지 친환경 인증 면적 2배 확대

충북도, 제6차 실천계획 수립 추진

유기농·무농약 늘리고 농약 줄인다



충북도가 오는 2030년까지 친환경농업 인증 면적을 2배로 확대하기로 했다.



도는 기후위기 시대에 대응하고 지속가능한 농업환경을 구축하기 위해 제6차 친환경농업 실천계획(2026~2030)을 수립하고 본격 추진한다고 11일 밝혔다.



이번 계획은 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률에 따라 5년마다 수립되는 법정 계획이다. 친환경농업 확산과 농업환경 보전을 통해 지속가능한 농업 기반을 구축하기 위해 마련됐다.



도는 이번 계획의 비전을 ‘K-유기농의 중심 충북’으로 설정하고 2030년까지 3193억원을 들여 친환경 인증면적 2배 확대, 화학비료 및 농약 사용량 감축을 목표로 3대 전략을 중심으로 중점 추진할 계획이다.



도는 우선 친환경 저탄소 농업 실천을 강화할 계획이다. 유기농 재배면적을 2024년 1.8%에서 2030년 3.7%로 늘린다는 구상이다. 무농약 재배 면적은 1.3%에서 2.%로 확대한다.



저탄소 농업 확대를 위한 제도적 기반을 마련하고 화학비료와 농약 사용을 줄이는 정밀농업 기술과 친환경 농자재 공급도 확대한다. 생물다양성 보전과 농업 생태계 회복을 위한 정책을 추진하고 농업 폐기물 재활용과 수거체계도 강화할 예정이다.



도는 직불제 확대와 환경보전비 지원 등을 통해 친환경농가의 소득 안정 기반을 강화하고, 생산비 부담을 줄이기 위한 인증 지원과 농자재 지원을 확대한다.



친환경농산물의 안정적 소비 기반 확대에도 적극 나설 계획이다. 학교급식, 공공급식 등 공공 소비처와의 연계를 강화하고 대형 유통업체 및 민간 유통망과 협력해 친환경 농산물 판로를 확대한다.



도 관계자는 “기후위기와 환경 문제에 대응하기 위해 친환경농업은 더 이상 선택이 아닌 필수”라며 “농업인의 소득 안정과 환경 보전을 동시에 달성하고 지속 가능한 농업 기반을 구축해 나가겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



