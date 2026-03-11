울산~가덕도 신공항 90분 철도시대 열린다

태화강역을 출발해 부전역, 장유역 환승을 거쳐 신공항까지 2시간 15분 정도 소요된다.

하지만 연결선이 완공되면 환승 없는 직결 운행이 가능해져 이동 시간이 약 90분대로 43분이나 단축된다.

특히 울산 태화강역에서 가덕도신공항역까지 총 101.7㎞구간에는 ITX-마음 열차가 25분 간격으로 투입될 예정이다.

이번 예타 통과는 단순한 경제성(B/C) 논리를 넘어 지역 균형 발전이라는 ‘정책적 가치’를 피력한 울산시의 전략이 주효했다.

시는 중앙부처와 예타 분과위원회를 상대로 KTX-이음 북울산역 정차 확정, 태화강역 이용객 급증 등 역동적인 철도 수요 변화를 적극 강조하며 평가단을 설득해 왔다.