“‘대전의 맛’을 선택해주세요”…대전시 시민 선호도 조사
대전시가 20일까지 온·오프라인을 통해 ‘대전의 맛’ 시민 선호도 조사를 실시한다고 11일 밝혔다.
시민 누구나 참여 가능하며 후보군 11개 중 선호하는 음식을 순위별로 선택하는 방식이다.
조사 대상 음식은 사전 시민 선호도 조사 결과 및 전문가 의견, 전통성·역사성 등을 고려해 선정했다. 후보는 칼국수 빵 두부두루치기 국밥 구즉도토리묵 숯골냉면 삼계탕 설렁탕 짬뽕 돌솥밥 대청호민물고기매운탕 등 11개다.
조사는 시 홈페이지 및 전문 조사기관의 온라인 설문조사, 관광안내소 현장 스티커 조사 등 온·오프라인 조사를 병행한다.
시는 위원회 심의를 거쳐 다음 달 중 대전의 맛을 최종 선정할 계획이다.
시 관계자는 “시민이 직접 참여해 대전의 음식을 선정하는 과정”이라며 “대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
