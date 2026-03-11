시사 전체기사

“‘대전의 맛’을 선택해주세요”…대전시 시민 선호도 조사

입력:2026-03-11 13:19
공유하기
글자 크기 조정

대전시가 20일까지 온·오프라인을 통해 ‘대전의 맛’ 시민 선호도 조사를 실시한다고 11일 밝혔다.

시민 누구나 참여 가능하며 후보군 11개 중 선호하는 음식을 순위별로 선택하는 방식이다.

조사 대상 음식은 사전 시민 선호도 조사 결과 및 전문가 의견, 전통성·역사성 등을 고려해 선정했다. 후보는 칼국수 빵 두부두루치기 국밥 구즉도토리묵 숯골냉면 삼계탕 설렁탕 짬뽕 돌솥밥 대청호민물고기매운탕 등 11개다.

조사는 시 홈페이지 및 전문 조사기관의 온라인 설문조사, 관광안내소 현장 스티커 조사 등 온·오프라인 조사를 병행한다.

시는 위원회 심의를 거쳐 다음 달 중 대전의 맛을 최종 선정할 계획이다.

시 관계자는 “시민이 직접 참여해 대전의 음식을 선정하는 과정”이라며 “대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
매크로 돌려 K팝 티켓 싹쓸이…71억 챙긴 ‘암표 카르텔’ 검거
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
‘모텔 연쇄살인’ 김소영… 추가 피해 의심 2명 더 확인
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
국민일보 신문구독