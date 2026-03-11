김태흠, 공천 신청 예정…“선봉장으로 당당히 싸울 것”
김태흠 충남지사가 6·3 지방선거 국민의힘 충남지사 후보로 공천을 신청하기로 했다.
김 지사는 11일 국민일보와 만나 “당이 어려운 시기에 (출마를) 피하는 것은 올바르지 않은 행동”이라며 “선봉장으로서 당당히 싸워서 지방선거에 나가는 같은 당 후보들의 울타리가 돼주는 것이 도리”라고 말했다.
그는 이어 “국회의원을 세 차례하고, 충남지사를 한 것은 당과 함께하면서 당의 혜택을 받은 것”이라며 “그런 입장에서 (출마하지 않고) 혼자만 행복한 것은 안 된다”고 강조했다.
앞서 김 지사는 오세훈 서울시장과 함께 지난 5∼8일 진행된 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았다. 그는 당시 공천 신청을 하지 않은 이유에 대해 “대전충남 통합 논의의 불씨가 완전히 꺼지지 않은 상황에서 적절치 않아 신청하지 않은 것”이라고 밝혔다.
김 지사와 오 시장이 공천 신청을 보류하자 국민의힘 공천관리위원회는 이날 오전 충남지사와 서울시장 후보에 대해 추가 공천 신청을 받기로 했다. 장동혁 국민의힘 대표도 전날인 10일 충남도청을 찾아 김 지사에게 “지방선거에서 중원 지역이 매우 중요하고 특히 충남지사 선거가 갖는 중요성이 매우 크다”며 공천 신청을 요청했다.
김 지사는 끝으로 “4년간 현역 도지사로서 많이 노력했고, 이번 선거는 그에 대한 평가를 받는 자리”라며 “상대 후보로 누가 나올지에 대해선 관심 없다”고 덧붙였다.
