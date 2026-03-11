트럼프 ‘손톱 밑 가시’는 유가…호르무즈 기뢰 저지에 이란 석유시설 타격 자제 요청
도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 전쟁 이후 급등락하는 ‘오일 쇼크’ 안정에 사활을 걸고 있다. 트럼프 대통령은 10일(현지시간) 이란이 원유 ‘길목’인 호르무즈 해협에서 기뢰(mine)를 설치한다는 보도가 나오자마자 강력한 경고를 보낸 뒤 기뢰 부설 선박을 완파했다고 발표했다. 유가 급등을 우려한 미국이 이스라엘에 이란 에너지 시설 타격 자제를 요청했다는 보도도 나왔다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “지난 몇 시간 동안 우리는 비활성 상태의 기뢰 부설 보트·선박 10척을 타격해 완전히 파괴했다는 사실을 기쁘게 보고한다”며 “앞으로도 추가될 것”이라고 말했다.
트럼프는 직전에 올린 글에서 “만약 이란이 호르무즈 해협에 어떤 기뢰라도 설치했다면, 아직 그들이 그렇게 했다는 보고는 받지 못했지만, 우리는 그것들이 즉시 제거되기를 원한다”고 적었다. 그는 이어 “어떤 이유로든 기뢰가 설치됐고 그것들이 바로 제거되지 않으면 이란에 대한 군사적 결과는 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것”이라고 경고했다.
트럼프는 그러면서 “만약 반대로 그들이 설치했을 수도 있는 기뢰를 제거한다면, 그것은 올바른 방향으로 가는 거대한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.
트럼프는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 ‘오일 쇼크’를 자극하자 연일 관련 대책을 내놓고 있다. 전날 기자회견에서도 “호르무즈 해협은 안전하게 유지될 것이다. 우리는 그곳에 많은 해군 함정을 배치해 놓았다. 세계 최고의 장비를 동원해 기뢰를 탐지하고 있다”고 말했다. 앞서 댄 케인 미 합참의장도 이날 오전 이란 전쟁 브리핑에서 “미 중부사령부가 오늘도 (이란의) 기뢰 부설 함정과 기뢰 저장 시설을 타격하고 있다”고 밝혔다.
앞서 CNN은 이날 이란이 호르무즈해협에 기뢰를 설치하기 시작했다고 보도했다. 방송은 소식통을 인용해 “이란이 여전히 소형 함정과 기뢰 부설함의 80~90% 이상을 보유 중”이라며 “해상에 수백 개의 기뢰를 설치할 수 있는 역량을 갖추고 있다”고 전했다. 미국 CBS 뉴스도 미 당국자들을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하려는 움직임이 미 정보 자산에 포착됐다고 보도했다. 이란의 기뢰 보유량은 2000~6000개로 추정되며, 대부분 자체 생산했거나 중국·러시아에서 들여온 것이라고 CBS는 설명했다.
미국은 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협의 안전한 항행을 보장해 유가를 안정시키는 데 초점을 맞추고 있다. 트럼프는 이란 정부가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 뒤 유가가 급등하자 해군을 동원해 유조선을 호위하겠다고 지난 3일 밝힌 바 있다. 전날에도 이란이 호르무즈 해협 안에서 석유 수송을 차단하면 이란에 대해 이제까지 했던 공격보다 20배 강한 공격을 가하겠다고 경고했다.
크리스 라이트 미 에너지장관은 이날 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 성공적으로 호위했다는 잘못된 내용을 올렸다가 삭제하기도 했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 불안정한 상황에서 미국 정부의 조급함이 드러난 것으로 해석된다.
라이트 장관은 이날 엑스에 “(도널드) 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사작전 중에도 글로벌 에너지 안정을 유지하고 있다”며 “미 해군은 글로벌 시장에 석유 공급이 지속되도록 보장하기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다”고 적었다.
하지만 라이트 장관은 자신의 게시물을 올리고 몇 분 뒤 돌연 삭제했다. 이후 ‘유조선 호위 게시글은 사실이 아니었던 것으로 확인됐다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “해당 게시물은 신속하게 삭제됐다. 현재 미 해군이 유조선이나 선박을 호위한 적이 없다고 확인할 수 있다”고 밝혔다.
이스라엘 채널 12 방송은 트럼프 행정부가 이스라엘 정부 수뇌부와 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장에게 3가지 근거를 들어 이란 석유 및 에너지 시설을 추가로 공격하지 말아 달라는 뜻을 전달했다고 보도했다. 우선 에너지 인프라 공격이 이란 국민에게 피해를 줘서 오히려 이란 내부를 결집시킬 수 있다는 우려가 작용했다. 또 트럼프 행정부가 종전 뒤 이란 정부와 석유 사업 협력을 희망하는 점, 이란 에너지 시설 공격이 보복 공격을 불러와 걸프 지역 전체의 석유 에너지 인프라를 파괴할 수 있다는 우려 등이 반영됐다고 방송은 전했다. 앞서 이스라엘이 이란 수도 테헤란의 석유 시설을 공격하자 백악관이 불만을 쏟아냈다는 보도도 나왔다.
