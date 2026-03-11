트럼프 ‘손톱 밑 가시’는 유가…호르무즈 기뢰 저지에 이란 석유시설 타격 자제 요청

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 플로리다주 마이애미에 있는 리조트에서 기자회견을 하는 모습.

10일(현지시간) 이란이 원유 ‘길목’인 호르무즈 해협에서 기뢰(mine)를 설치한다는 보도가 나오자마자 강력한 경고를 보낸 뒤 기뢰 부설 선박을 완파했다고 발표했다. 유가 급등을 우려한 미국이 이스라엘에 이란 에너지 시설 타격 자제를 요청했다는 보도도 나왔다.

트럼프는 이날 트루스소셜에

“만약 이란이 호르무즈 해협에 어떤 기뢰라도 설치했다면, 아직 그들이 그렇게 했다는 보고는 받지 못했지만, 우리는 그것들이 즉시 제거되기를 원한다”고 적었다. 그는 이어 “

어떤 이유로든 기뢰가 설치됐고 그것들이 바로 제거되지 않으면 이란에 대한 군사적 결과는 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것”이라고 경고했다.

만약 반대로 그들이 설치했을 수도 있는 기뢰를 제거한다면, 그것은 올바른 방향으로 가는 거대한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.

미국

.

크리스 라이트 미 에너지장관은 이날 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 성공적으로 호위했다는 잘못된 내용을 올렸다가 삭제하기도 했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 불안정한 상황에서 미국 정부의 조급함이 드러난 것으로 해석된다.