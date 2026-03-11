전주 올림픽 경제성 ‘과다 산정’ 논란…B/C 1.03→0.91 정정
사전타당성 조사 계산 오류…KSPIN “전적 책임”
AHP 0.665→0.620 낮아져도 “사업 타당성 유지”
전북 전주 하계올림픽 유치를 위한 사전타당성조사에서 경제성 분석 지표가 과다 산정됐던 사실이 뒤늦게 확인되면서 조사 결과의 신뢰성 논란이 불거지고 있다.
전북특별자치도 하계올림픽유치단은 11일 정례 브리핑을 통해 사전타당성조사 용역을 수행한 문화체육관광부 산하 한국스포츠과학원(KSPIN)이 경제성 분석 과정에서 기준연도 적용 오류를 범해 비용 대비 편익(B/C) 값을 기존 1.03에서 0.91로 정정했다고 밝혔다.
B/C 값이 1 이상이면 경제성이 있는 것으로 평가되는데 이번 정정으로 경제성 지표는 기준 이하로 낮아졌다.
이번 오류는 편익을 할인할 때 적용해야 할 기준연도를 잘못 적용하면서 발생한 것으로 확인됐다. 스포츠과학원은 이과정에서 기준연도를 2024년도 보다 3년 앞당겨 반영해 경제성 수치가 높게 산정된 것으로 파악됐다.
브리핑에 배석한 스포츠과학원 관계자는 “경제성 분석 오류는 전적으로 스포츠과학원의 책임”이라며 “연구 결과 관리와 검증 절차를 강화해 같은 문제가 재발하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.
전북도는 지난 4일 해당 사실을 통보받은 뒤 수행기관에 경제성 분석 재검토와 함께 종합평가(AHP) 재실시를 요청했다.
재검토 결과 AHP 종합평가 점수는 기존 0.665에서 0.620으로 하향 조정됐지만 사업 추진 타당성 기준은 유지된 것으로 나타났다.
AHP(계층화 분석법)는 경제성뿐 아니라 정책적 필요성, 사업 추진 역량, 지역 여론 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 통상 0.5 이상이면 사업 추진 타당성이 있는 것으로 판단된다.
이번 오류는 문화체육관광부 정부 심의 과정에서 비용과 편익 수치가 일치하지 않는다는 문제 제기가 나오면서 확인된 것으로 알려졌다.
전북도 관계자는 “용역 결과를 검토하는 과정에서 일부 수치에 대해 문제를 제기했지만 수행기관이 문제가 없다고 회신했다”며 “문체부 심의 과정에서 다시 확인되면서 최종적으로 정정이 이뤄졌다”고 설명했다.
앞서 전북도는 지난 2월 문화체육관광부에 ‘2036 전주 하계올림픽 유치신청서’를 제출하며 정부 심의 절차에 들어갔다. 대한체육회가 전북을 국내 후보도시로 선정한 뒤 국제경기대회 지원법에 따라 진행되는 후속 절차다.
신청서에는 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지 올림픽과 패럴림픽을 개최하는 계획이 담겼다. 선택종목을 포함한 33개 종목을 전북을 중심으로 서울·대구·충북 충주 등 연대도시에서 분산 개최하고 기존 경기장을 활용해 신규 시설 건설을 최소화하는 방안이 포함됐다. 전북도는 정부 심의 과정에서 지역 경제 파급 효과와 사후 시설 활용 계획 등을 설명하며 국가 사업 승인을 추진할 계획이다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사