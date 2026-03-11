인천시교육청, 인천교총과 ‘교섭·협의 합의서’ 체결
인천시교육청은 11일 인천교원단체총연합회(인천교총)와 ‘교섭·협의 합의서’를 체결했다.
이번 교섭·협의는 지난해 11월 인천교총의 요구로 시작됐다. 양측은 수차례의 실무교섭을 거치며 긴밀히 소통해 합의점을 도출했다.
최종 합의 사항은 전문과 본문, 부칙을 포함해 총 102개 조 146개 항으로 구성됐다. 주요 내용은 교원 인사제도 개편을 통한 근무 여건 개선, 안전한 교육 환경 구축, 교원 업무 경감 방안 마련 등이다.
도성훈 인천시교육감은 “인공지능(AI) 혁명 등으로 급변하는 환경 속에서 교사들이 교육활동에 전념할 수 있는 여건을 조성하고 변화의 주체가 될 수 있도록 노력하겠다”며 “이번 교총과 합의된 내용을 성실하게 이행하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사