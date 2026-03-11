박광운 영종구청장 예비후보 “글로벌 교육 자족도시 구축”
박광운 더불어민주당 인천 영종구청장 예비후보는 11일 선거사무소에서 기자회견을 갖고 교육분야 정책공약을 발표했다.
박 예비후보는 ‘유아교육에서 석박사까지, 글로벌 교육 자족도시’를 내세운 정책 공약 발표에서 영종구 교육의 3가지 전략 축으로 글로벌 인프라 조성, 주민밀착형 교육망, 즉시가동 혁신을 제시했다.
이를 위해 구청장 제1호 직권으로 구비 30억원을 투입해 100% 안심통학로, 학생 전용 셔틀버스를 즉시 구축하고 영종교육지원청 설립 지원, 공립 단설유치원 설립, 국제학교 유치와 풋옵션 도입, 특성화 대학원 유치, 과밀학급 전면해소 등 세부 정책 공약으로 영종형 교육사다리를 이을 계획이다.
영종은 그동안 14만명에 육박하는 인구와 세계 최고 수준의 공항 보유에도 불구하고 교육에서 항상 ‘다리 너머’에 있다는 지적이 계속됐다. 이주민이 95%에 달하고 매년 도시가 팽창하고 있지만 정주여건의 핵심인 교육 인프라 미비로 여전히 매일 아침 교육을 위해 다리를 건너야 하는 상황이다.
박 예비후보는 “다리를 건너는 것이 아니라 건너오게 만드는 핵심은 글로벌 교육 자족도시 완성에 있다”며 “유아교육에서 석박사까지, 영종구민이라는 사실 자체가 하나의 특권이 되는 튼튼한 교육사다리를 반드시 구축하겠다”고 말했다.
한편, 박 예비후보는 이해찬 보좌관과 이재명 당대표 비서실 국장 등을 역임한 ‘실무형 정책 전문가’로 평가받는다. 최근에는 영종 지역의 의료문제와 교통 혁신 등 활발한 정책 행보를 이어가고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사