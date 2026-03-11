박광운 영종구청장 예비후보 “글로벌 교육 자족도시 구축”

박광운 더불어민주당 인천 영종구청장 예비후보.

박 예비후보는 “다리를 건너는 것이 아니라 건너오게 만드는 핵심은 글로벌 교육 자족도시 완성에 있다”며 “유아교육에서 석박사까지, 영종구민이라는 사실 자체가 하나의 특권이 되는 튼튼한 교육사다리를 반드시 구축하겠다”고 말했다.