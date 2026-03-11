인천시, 중소기업 기술전환·벤처투자 연계지원 추진

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 기존 제조업 중심 중소기업이 고부가가치 기술기업으로 전환할 수 있도록 기술보증기금, 인천테크노파크, 인천지식재산센터, 중소기업 협·단체 등 관계기관과 업무협약을 체결하고 기술전환 활성화 지원사업을 이달부터 추진한다.

단순한 기술 이전에 그치지 않고 실제 제품 개발과 사업화로 이어질 수 있도록 이전 기술의 사업화 및 실증도 지원할 예정이다. 또 사업화 단계에서 필요한 대규모 자금 수요를 뒷받침하기 위해 대출보증 연계형 이차보전 지원 규모를 2000억원까지 확대하고 저금리 융자 자금도 신규 지원하기로 방침을 정했다.

기술 지원의 실효성을 높이기 위해선 인천테크노파크 자회사 형태의 공공형 벤처투자회사 ‘인천벤처투자 주식회사’도 설립한다. 현재 법인 설립을 완료하고 벤처투자회사 등록 절차를 진행 중이다. 이달 중 등록이 끝나면 본격적인 운영에 들어간다.

앞으로 인천벤처투자 주식회사는 국내외 기업과 모태펀드 등의 자금을 적극 유치해 지역 유망 기술기업에 중점 투자하는 펀드를 조성·운용한다. 투자 대상은 반도체, 바이오, 로봇 등 미래 성장성이 높은 인천 전략산업 분야의 유망 기술기업이다.