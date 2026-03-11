2025년 국내 공연시장 1조7326억원… K팝이 역대 최대 견인
K팝 대형 콘서트 활발… 뮤지컬은 꾸준한 상승세
2025년 국내 공연시장의 총 티켓 판매액이 1조7326억원으로 전년(1조4589억원) 대비 18.8% 증가하며 역대 최대를 기록했다. 대중음악 분야에서 1만석 이상 초대형 공연이 활발하게 이뤄진 영향이 크다.
문화체육관광부(문체부)와 예술경영지원센터는 2025년 공연예술통합전산망에 집계된 공연 티켓 예매 데이터를 분석한 ‘2025년 공연시장 티켓 판매 현황 분석 보고서’를 11일 발표했다. 티켓 판매액 외에 전년 대비 공연 건수는 2만3608건으로 9.6%, 공연 회차는 13만6579회로 11.3%, 티켓 예매 수는 2477만 장으로 10.8% 증가하며 공연 시장이 빠르게 성장하고 있음을 보여줬다. 티켓 판매가도 상승해서 1매당 평균 티켓판매액은 6만 9928원을 기록, 지난해(6만 5366원)보다 5000원 가량 상승했다.
장르별로는 대중음악의 티켓 판매액이 가장 큰 비중을 차지했다. 대중음악 티켓 판매액은 전년 대비 29.0% 상승한 9817억원이었다. 1만석 이상 초대형 공연 증가로 공연 건수와 티켓 예매 수도 전년 대비 각각 17.0%, 19.9% 늘어났다.
뮤지컬 분야에서도 안정적인 성장세가 보인다. 티켓 판매액은 전년 대비 7.2% 증가한 4989억원을 기록했다. 공연 건수 13.9%, 공연 회차 14.6%, 티켓 예매 수 8.9% 등 모든 지표가 우상향을 보였다. 그리고 대중음악, 뮤지컬에 이어 클래식 836억원, 연극 781억원, 무용 267억원을 기록했다. 지역별로 보면 수도권(서울·경기·인천)이 전국 티켓 예매 수의 76.4%, 티켓 판매액의 82.7%를 차지했다. 공연의 공급과 수요가 수도권에 집중된 현상은 여전했으나, 수도권 내에서 변화 양상도 나타났다. 전국 티켓 판매액에서 서울이 차지하는 비중이 2024년 65.1%에서 2025년 60.6%로 감소한 반면, 경기의 비중은 8.7%에서 14.5%, 인천은 5.2%에서 7.6%로 늘어났다.
수도권 외 지역에서는 대구와 부산의 공연 개최가 활발했다. 공연 건수 기준으로 대구가 1422건과 부산 1381건을 기록했다. 전년 대비 각각 7.3%, 11.1% 증가한 수치다. 그리고 티켓 판매액은 부산 1017억원과 대구 566억원으로 전년보다 각각 23.0%, 0.1%가 증가했다.
‘2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서’는 문체부와 예술경영지원센터 홈페이지, 공연예술통합전산망에서 확인할 수 있다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사