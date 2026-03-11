전남도, TV홈쇼핑 농특산물 방송판매 참여업체 모집…1200만원 지원

박상미 농식품유통과장 “판로 어려움 해소 기대”



신청 서류심사·상품 품평회 후 방송 참여 확정



판매수수료 30%서 8~15%로 인하 전망

홈쇼핑 방송화면. 전남도 제공

전남도는 지역 농식품 생산업체의 판로 확대와 우수 농특산물 홍보를 위해 13일까지 TV홈쇼핑 방송판매에 참여할 업체를 모집한다고 밝혔다.



이번 사업은 전남 지역에서 우수한 농식품을 생산하는 업체를 대상으로 TV홈쇼핑 방송 지원과 브랜드 마케팅을 통해 새로운 판로를 개척할 수 있도록 마련됐다. 총사업비 3억8400만원이 투입되며, 32개 업체를 선발해 TV홈쇼핑 방송 송출료로 업체당 최대 1200만원을 지원한다.



지원 대상은 전남에 사업자등록을 한 농산물 및 가공식품 제조업체로, 일시 대량판매가 가능하고 제조 환경과 관리 체계가 TV홈쇼핑사의 방송판매 기준에 적합해야 한다.



방송은 공영홈쇼핑, NS홈쇼핑, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티 등 4개 홈쇼핑 채널을 통해 라이브 또는 티커머스 방식으로 진행되며, 서류심사와 상품 품평회를 통해 참여 업체가 확정된다. TV홈쇼핑에 참여할 경우 통상 30%에 달하는 판매수수료를 8~15% 수준으로 낮출 수 있어, 참여 업체의 실질적 소득 증대가 기대된다.



사업 참여를 희망하는 업체는 13일까지 사업신청서를 작성해 소재지 시군 농식품유통 담당부서에 제출하면 된다.



박상미 전남도 농식품유통과장은 11일 “판로 개척에 어려움을 겪는 농식품 업체가 TV홈쇼핑을 통해 전국 소비자와 만나는 기회를 갖길 바란다”며 “우수한 전남 농특산물의 브랜드 가치를 높이고 지역 경제 활성화로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



