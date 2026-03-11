시사 전체기사

국민의힘, 세종시장 후보에 최민호 현 시장 단수공천

입력:2026-03-11 11:18
최민호 세종시장. 세종시 제공

국민의힘이 최민호 세종시장을 6.3 지방선거 세종시장 후보자로 단수 공천했다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 11일 만장일치로 최 시장을 세종시장 후보자로 확정했다고 밝혔다.

공관위는 최 시장이 행정·국정 경험을 두루 갖췄고 지난 4년간 세종의 도약을 이끈 인물이라며 공천 배경을 설명했다.

공관위는 “최 시장이 국가 균형발전이라는 큰 과제를 가장 안정적으로 추진할 수 있는 적임자라고 판단했다”며 “세종시의 완성과 대한민국 행정수도의 미래를 위해 결격사유 없는 최 시장을 전적으로 신뢰한다”고 했다.

그러면서 “최 후보가 세종시민의 마음을 얻어 세종에서 시작되는 변화가 대한민국 전체의 새로운 도약으로 이어지길 기대한다”고 덧붙였다.

최 시장은 행정중심복합도시건설청장과 충남도 행정부지사, 행정자치부 지방분권지원단장 등 지방·중앙정부에서 주요 요직을 두루 거쳤다. 2022년 제8회 전국동시지방선거를 통해 세종시장에 당선됐다.

공관위는 “세종시는 대한민국 행정수도로서 국가 균형발전의 상징이며 앞으로의 국가 운영 방향을 보여주는 중요한 도시”라며 “이번 지방선거 공천 발표의 첫 출발을 세종시에서 시작하고자 한다. 세종시의 미래는 곧 대한민국 행정수도의 미래이기 때문”이라고 했다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

