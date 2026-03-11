중동 전쟁 불똥 튈라…대구시 ‘중동 비상TF’ 구성

국민DB

시는 앞으로 중동 정세 변화에 따른 지역경제 영향을 최소화하기 위해 관련 기관들과 함께 감시체계를 강화한다.

중동 사태로 어려움을 겪는 지역 기업의 피해 사항을 꼼꼼하게 파악해 경영안정자금, 수출 물류비와 보험비 등을 지원하고 대체시장 발굴 등에도 나설 예정이다. 원유와 가스 등의 에너지 수급과 가격 상황도 수시로 모니터링한다.