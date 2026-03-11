중동 전쟁 불똥 튈라…대구시 ‘중동 비상TF’ 구성
대구시가 중동 전쟁에 따른 경제 충격에 대비하기 위해 지역 관련 기관들과 힘을 모은다. 위기가 끝날 때까지 감시체계를 가동해 지역 경제가 무너지는 것을 막을 방침이다.
시는 미래혁신성장실장을 단장으로 하는 ‘중동 상황 관련 비상경제대응 테스크포스(TF)’를 가동한다고 11일 밝혔다.
중동 비상TF는 중동발 위기에 따른 비상 경제 대응 체계를 가동해 지역기업 지원과 민생물가·석유가격 안정화 등에 나서게 된다. 시와 대구정책연구원, 대구상공회의소, 코트라(대한무역투자진흥공사) 대구경북지원본부, 한국무역협회 대구경북지역본부, 한국주유소협회 대구시회, 대구신용보증재단 등 민·관·연 12개 기관이 유기적으로 협조할 예정이다.
해당 기관들은 최근 ‘중동 상황 관련 지역경제 동향 점검회의’를 열어 중동 사태에 따른 지역경제 영향 등을 논의했다. 중동지역 진출·수출기업 동향, 물류·운송 여건 등 전반적인 무역 환경, 에너지 수급·가격 상황, 유가·물가 상승에 따른 민생경제 대책 등에 대해 의견을 나눴다.
시는 앞으로 중동 정세 변화에 따른 지역경제 영향을 최소화하기 위해 관련 기관들과 함께 감시체계를 강화한다. 중동 사태로 어려움을 겪는 지역 기업의 피해 사항을 꼼꼼하게 파악해 경영안정자금, 수출 물류비와 보험비 등을 지원하고 대체시장 발굴 등에도 나설 예정이다. 원유와 가스 등의 에너지 수급과 가격 상황도 수시로 모니터링한다.
시는 물가 안정에 필요한 모든 조치를 취할 방침이다. ‘물가 모니터링단’을 운영해 주요 품목의 가격 동향을 지속적으로 점검하고 부당 상행위 관리·감독도 강화한다. 또 물가 상승에 따른 소비심리 위축 가능성이 큰 만큼 지역상권 활성화를 위한 소비진작 대책도 추진할 방침이다.
시는 중동으로의 수출 다변화 전략도 다시 점검한다. 앞서 대구 의료기기 기업들이 중동 최대 전시회에서 수출 계약 성과를 거두는 등 중동 진출 기대감이 높아진 상황에서 전쟁이 벌어졌다. 이에 시는 전쟁 수습 후 활로 재건 방안 등을 검토할 계획이다.
