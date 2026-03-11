제주 성산 해안서 茶 둔갑한 마약 또 발견…18번째

제주 성산 해안서 茶 둔갑한 마약 또 발견…18번째
제주 해안가에서 차(茶) 포장지에 담긴 마약류가 발견돼 해경이 수사에 나섰다. 지난해부터 18번째다.
11일 제주해양경찰청에 따르면 전날 오후 1시36분 서귀포시 성산읍 온평리 소재 해안가에서 마약류 의심 물체 신고가 접수됐다. 해안가 환경정화 활동을 하던 바다환경지킴이가 처음 발견한 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 해경은 약 1㎏의 은색 차 포장지 형태 물체를 확인했다. 지난해 10여회 발견됐던 향정신성의약품 케타민 포장지와 동일한 것이었다.
이후 간이시약 검사를 진행한 결과 케타민 양성 반응이 나온 것으로 전해졌다. 해경은 정확한 성분 분석을 위해 국립과학수사연구소에 정밀 감정을 의뢰할 예정이다.
앞서 지난해 9월부터 12월까지 제주와 우도 해안가 등에서 차 포장지 형태의 케타민이 잇따라 발견됐다. 해경은 지난해 7월 대만 해역에서 유실된 마약류들이 해류를 타고 제주 해안가로 유입된 것으로 보고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
