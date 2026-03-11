‘간암 투병’ 어머니 위해 10㎏ 빼고 간 떼어준 아들
간암 투병 중인 어머니를 위해 수술 요건을 맞추려 몸무게 10㎏을 감량하고 간을 기증한 20대 아들의 사연이 전해졌다. 어머니는 10시간의 수술을 거쳐 건강을 회복했다.
11일 가천대 길병원에 따르면 우즈베키스탄에서 태어나 한국에 정착한 고려인 3세 장마리나(48)씨는 3년 전 간암 진단을 받았다. 꾸준히 색전술과 고주파·방사선 치료 등을 받았지만 암이 재발해 건강 상태는 계속 악화했다.
의료진은 간 이식 수술을 통해 그의 병을 치료하기로 했으나, 장씨가 외국 국적인 탓에 행정 절차가 까다로웠다. 더욱이 생체 기증자를 찾지 못해 어려움을 겪었다.
그러자 장씨의 아들 A씨(26)가 기증하겠다고 나섰다. 어머니의 건강뿐 아니라 아직 보살핌이 필요한 늦둥이 여동생을 생각해 기증을 결심했다고 한다.
하지만 또 다른 난관이 있었다. 사전 검사 결과 A씨에게서 지방간이 확인된 것이다. 수술 요건을 맞추려면 10㎏ 감량이 필요했다. A씨는 수개월 동안 운동과 식단 조절을 병행한 끝에 다이어트에 성공했다.
장씨는 10시간에 이르는 수술을 거쳐 아들의 간을 성공적으로 이식받아 건강을 회복했다. 그는 “마냥 어리게 봤던 아들이 누구보다 가족을 챙긴다는 생각에 가슴이 뭉클했다”며 “가족을 위해 남은 생을 살고 싶다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
