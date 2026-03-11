‘간암 투병’ 어머니 위해 10㎏ 빼고 간 떼어준 아들

장마리나(오른쪽 두 번째)씨와 의료진들. 가천대 길병원 제공.

간암 투병 중인 어머니를 위해 수술 요건을 맞추려 몸무게 10㎏을 감량하고 간을 기증한 20대 아들의 사연이 전해졌다. 어머니는