매크로 돌려 K팝 티켓 싹쓸이…71억 챙긴 ‘암표 카르텔’ 검거
해외 암표 조직 연계 총책 등 16명 적발
20만원 티켓 500만원으로…최대 25배 폭리
K팝 위상 갉아먹는 대규모 암표 조직 철퇴
매크로 프로그램을 이용해 K-POP 공연 티켓을 대량 예매한 뒤 최대 25배의 폭리를 취하며 수십억원의 수익을 올린 암표 카르텔 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경기북부경찰청 사이버수사과는 대규모 암표 거래 SNS 단체방을 운영하며 조직적으로 티켓을 부정 판매한 혐의(업무방해, 공연법 위반 등)로 판매 총책 A씨(28) 등 16명을 검거하고, 이 중 범죄 혐의가 중대한 3명을 구속했다고 11일 밝혔다.
이들은 지난해부터 최근까지 임영웅, 유명 아이돌 그룹의 콘서트 티켓 등을 선점해 되파는 방식으로 총 71억원 상당의 판매 수익을 거둔 혐의를 받고 있다.
조사 결과 이들은 A씨가 개설해 1300여명이 참여한 SNS 단체방에서 매크로 프로그램과 티켓 예매처의 보안 정책 무력화 방법, 경찰 단속 상황 등을 실시간으로 공유하며 거대 카르텔을 형성했다.
특히 구속된 A씨와 B씨(31), C씨(35) 등은 역할을 분담해 매크로 개발 및 예매 업무를 전담하는 ‘개발 총책’, 거래처 관리 등 판매 업무를 총괄하는 ‘판매 총책’으로 활동하며 조직적으로 범행을 저질렀다.
총책급 피의자들은 역할을 분담해 예매사별 보안 체계를 뚫는 맞춤형 매크로를 직접 개발해 인기 공연 티켓을 대량으로 선점하고, 공연 현장에서 진행되는 본인 확인 절차를 피하기 위한 별도의 신분 변조 시스템까지 구축해 운영한 것으로 드러났다.
피의자들은 NOL티켓, 멜론티켓, 예스24, 티켓링크 등 주요 예매처의 정책(1인당 예매수 제한·입장권 양도 금지·부정한 예매 방법 금지 등)을 위반하고, 불법적으로 확보한 대량 계정과 매크로 프로그램을 이용해 일반인은 구하기 힘든 인기 공연 티켓을 한 명이 최대 126장까지 확보하기도 했다.
이들은 이렇게 확보한 암표를 SNS와 티켓 거래 플랫폼을 통해 개인에게 팔거나, 해외 암표상들에게 대량으로 넘겼다. 정가 20만원 상당의 티켓은 평균 3~4배, 최고 25배인 500만원에 거래되기도 했다.
AI 등을 이용해 티켓예매 오픈 시간 전에 미리 좌석을 선택할 수 있는 결제 대기(일명 결대), 홀딩아옮(홀딩된 티켓 타인 아이디에 옮기기) 등 용도에 따라 다양한 매크로를 개발·사용했으며, 팔옮(팔찌 옮기기), 취켓팅(취소표 대리 예매) 등 다양한 방식으로 티켓을 최종 관람객에게 양도한 것으로 파악됐다.
이번 수사는 지난해 8월부터 시작된 매크로 암표 범죄 집중단속의 결실로, 경기북부경찰은 하이브(HYBE) 등 엔터테인먼트사와 협력해 현장 단속과 모니터링을 병행했다. 경찰은 수사 과정에서 확인된 매크로 공격 유형과 보안 조치 방안을 정리한 가이드라인을 제작해 인터파크, 예스24 등 주요 예매처에 공유하며 추가 피해 방지에 나섰다.
경찰은 현재 해외로 도피한 개발 총책 D씨를 인터폴 적색수배를 통해 추적 중이며, 이들과 거래한 해외 암표상들에 대해서도 수사를 확대할 방침이다.
경찰 관계자는 “암표 거래는 K-POP 산업의 공정성을 파괴하고 국가 이미지를 훼손하는 범죄”라며 “부정 판매자에게 최대 50배의 과징금을 부과하는 개정 공연법 시행에 맞춰 관계 기관과 협력을 강화해 엄정히 대응하겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사