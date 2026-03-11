매크로 돌려 K팝 티켓 싹쓸이…71억 챙긴 ‘암표 카르텔’ 검거

해외 암표 조직 연계 총책 등 16명 적발

20만원 티켓 500만원으로…최대 25배 폭리

K팝 위상 갉아먹는 대규모 암표 조직 철퇴

암표 유통 구조도. 경기북부경찰청 제공

암표 조직 검거 현장서 발견된 티켓들. 경기북부경찰청 제공

일반인은 구하기 힘든 인기 공연 티켓을 한 명이 최대 126장까지 확보하기도 했다.