시사 전체기사

세대갈등 심각 83%…갈등 본질 두고 세대별 시각차

입력:2026-03-11 10:33
공유하기
글자 크기 조정

우리 사회 세대갈등이 심각하다는 인식이 83%로 여전히 높지만, ‘매우 심각하다’는 응답은 18%로 2021년 조사 시작 이후 가장 낮았다. 10명 중 6명은 세대갈등이 순수한 세대 간 문제가 아니라 경제적 불평등과 미디어 과장의 산물이라고 인식했다. 한국리서치는 이러한 결과를 담은 ‘2026 세대인식조사: 세대갈등 현황’을 공개했다.

올해 조사에서 전체 응답자의 83%가 우리 사회의 세대갈등이 심각하다고 답했다. 이는 2021년 조사 시작 이후 매년 80%를 상회하는 수준이다. 다만 ‘매우 심각하다’는 응답은 지난해 25%에서 올해 18%로 7%포인트 감소했다. 특히 50대(13%, 16%포인트 감소), 60대(19%, 12%포인트 감소), 70세 이상(17%, 10%포인트 감소)에서 감소가 두드러졌다.

향후 전망도 낙관적이지 않다. 세대갈등이 지금보다 더 심각해질 것이라는 응답은 52%로, 지난해(55%)에 이어 절반 이상이 악화를 예상했다. 현재 세대갈등이 심각하다고 보는 사람 중 59%는 앞으로 더 심각해질 것으로 전망했다. 실제로 세대갈등을 직접 경험한다는 응답도 74%에 달했으며, 세대와 관계없이 10명 중 7~8명이 세대갈등을 체감하고 있었다.

세대갈등의 원인으로는 ‘세대별 가치관의 차이’가 51%로 가장 높았고, 청년층의 경제적 불안정(45%), 미디어 및 정치권의 세대갈등 부추김(39%), 성장 환경의 차이(33%), 상호 이해 노력 부족(31%) 등이 뒤를 이었다.
10명 중 6명이 세대갈등을 계급·고용 구조의 문제이며, 미디어에 의해 과장된 측면이 있다는 데 동의했다. 다만 2·30대에서는 의견이 갈렸다.

세대갈등의 본질에 대해서는 ‘세대 차이보다 정규직과 비정규직의 차이가 더 크다’ 65%, ‘세대갈등은 언론과 미디어에 의해 실제보다 과장되었다’ 62%, ‘세대갈등은 사실 빈부격차 문제이다’ 60%로, 10명 중 6명이 세대갈등을 계급·고용 구조 및 미디어의 문제로 인식했다.

다만 연령대가 높을수록 동의 비율이 높아, 60대에서는 ‘정규직·비정규직 차이가 더 크다’에 81%가 동의한 반면, 18~29세와 30대에서는 동의가 각각 49%에 그쳤다. ‘세대갈등은 빈부격차 문제’라는 주장에도 18~29세는 동의 44%, 비동의 42%로 의견이 팽팽히 맞섰다.

이동한 한국리서치 수석연구원은 “세대갈등은 10명 중 8명 이상이 심각하다고 인식하고, 4명 중 3명이 직접 경험하는 현실 문제”라며 “다만 갈등의 이면에는 고용 구조와 경제적 불평등이 자리하고 있으며, 미디어에 의해 증폭되는 측면도 확인된다”고 밝혔다.

이어 “세대갈등이 심각하다는 데에는 세대를 초월한 공감대가 형성돼 있지만, 그 원인과 본질을 바라보는 시선은 세대별로 엇갈린다. 세대갈등 완화를 위해서는 경제적 불평등 해소를 위한 구조적 노력과 함께, 세대 간 인식 차이 자체를 이해하려는 노력이 병행돼야 할 것”이라고 덧붙였다.

이번 조사는 한국리서치가 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 2026년 2월 6일부터 9일까지 실시한 웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 URL 발송) 결과다. 표본은 지역별·성별·연령별 비례할당추출 방식으로 구성했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 최대 ±3.1%p다. 자세한 조사 결과는 한국리서치 정기조사 ‘여론 속의 여론’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
매크로 돌려 K팝 티켓 싹쓸이…71억 챙긴 ‘암표 카르텔’ 검거
“갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란
미장 말고 국장으로… 화끈한 개미들, 빚투에 레버리지
“약 전달” 자수… 추락 포르쉐 동승 전 간호조무사 구속
‘모텔 연쇄살인’ 김소영… 추가 피해 의심 2명 더 확인
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
국민일보 신문구독