포항시, 2028년까지 수소연료전지 발전 클러스터 구축…1915억 투입
경북 포항시가 미래 에너지 산업의 주도권 확보를 위해 추진 중인 ‘수소연료전지 발전 클러스터 구축사업’이 속도를 내고 있다.
시는 지난 10일 경북도 환동해지역본부 회의실에서 ‘수소연료전지 발전 클러스터 구축사업’ 중간점검 보고회를 열고 연구부지 매입과 건축공사 추진 현황, 장비 구축 계획 등을 점검했다고 11일 밝혔다.
이날 회의에는 경상북도 미래에너지수소과와 포항시 수소에너지산업과, 포항테크노파크 관계자 등이 참석했다.
이번 사업은 2024년부터 2028년까지 5년간 총사업비 1915억원을 투입해 포항 블루밸리 국가산업단지 내 약 28만㎡ 부지에 조성된다.
주요 시설로는 기업입주센터, 부품소재성능평가센터, 연료전지실증센터 등이 들어설 예정이며, 약 30개 수소 관련 기업을 유치해 연료전지 산업의 전후방 혁신 생태계 조성을 추진한다.
시는 건축 실시설계를 오는 5월까지 마무리하고 6월부터 연구부지 내 핵심 인프라 건립 공사를 시작해 2027년 11월 준공을 목표로 하고 있다. 또 부품소재성능평가 및 실증 연구시설 부지 매입도 차질 없이 진행 중이다.
기업 지원의 핵심 기반이 될 시험·평가 장비 구축도 본격화된다. 시는 올해 수연료전지(PEMFC) 스택 성능평가 장비와 고체산화물연료전지(SOFC) 스택 모듈 내구성 평가 장비 등 총 8종의 대용량 장비 도입을 추진할 계획이다.
해당 장비는 제작에 약 15개월이 소요되는 첨단 설비로, 내년 하반기 장비동 준공 시점에 맞춰 설치될 예정이다.
시는 사업의 원활한 추진을 위해 중앙부처에 국비 285억원의 전액 반영을 지속 건의할 방침이다. 또 기후에너지환경부가 주관하는 1분기 사업 추진보고회에서 클러스터 구축의 필요성과 적기 추진의 중요성을 적극 설명할 계획이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “수소연료전지 클러스터는 포항이 세계적인 탄소중립 선도도시로 도약하기 위한 핵심 거점”이라며 “수소 전문 기업들이 포항에서 기술 개발부터 실증, 상용화까지 원스톱으로 추진할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
