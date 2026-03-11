‘부자 아빠’ 기요사키 “대폭락 시작…은에 투자하라”
베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’를 쓴 로버트 기요사키가 또다시 2026년 글로벌 금융 시장의 대폭락을 예측하며 은에 투자할 것을 주문했다.
기요사키는 10일 엑스(X·구 트위터)에서 “나는 2013년 저서 ‘부자 아빠의 예언’에서 역사상 최대 규모의 주식 시장 폭락은 아직 오지 않았다고 경고했다”며 “2026년 현재 그때 말한 폭락이 시작되고 있는 것 같아 두렵다”고 밝혔다.
기요사키는 올해 금융 위기가 미국의 자산 운용회사 ‘블랙록’이 운영하는 사모 신용(Private Credit)의 부실 관리에서 촉발될 것이라고 내다봤다. 사모 신용은 은행이 아닌 사모펀드나 자산운용사가 투자자들로부터 돈을 모아 기업에 직접 해 주는 대출이다.
그는 블랙록의 사모 신용 운영이 마치 “폰지 사기 구조와 유사하다”고 지적했다. 폰지 사기란 새로 진입한 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자들에게 배당금을 나눠주는 형태의 금융 범죄를 뜻한다.
기요사키는 “블랙록이 추락하면 그 충격은 순식간에 엄청날 것”이라며 “전 세계가 갚을 수 없는 막대한 부채에 시달리고 있기 때문에 베이비붐 세대의 은퇴 자금은 전 세계적으로 사라질 것”이라고 경고했다.
기요사키는 금융 위기에 대비해 금, 은 실물 투자 비중을 늘려야 한다고 조언했다.
특히 은을 추천했다.
그는 “은을 좋아한다. 2026년에도 10달러만 있으면 금은방에 가서 10달러어치의 진짜 은을 살 수 있기 때문”이라고 설명했다.
이어 “만약 10달러가 없다면 하루 동안 밥을 굶으라”고 권한 뒤 “하루 식사를 거르고 10달러를 진짜 은화에 투자하라. 당신은 더 건강해지고, 더 부유해질 것”이라고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
