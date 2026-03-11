동남권 철도 허브 부전역… 복합환승센터 추진
동해선·경전선·BuTX 연결 광역환승체계
서면·시민공원 보행 연결 도시재생 기대
7만7780㎡ 규모 환승센터 2030년 착공
부산 도심 철도 교통의 중심축인 부전역이 교통과 상업, 문화 기능이 결합한 복합환승 거점으로 탈바꿈할 전망이다. 동해선과 중앙선에 이어 경전선과 부산형 급행철도(BuTX)까지 연결되면 부전역을 중심으로 한 동남권 광역철도 환승 체계가 구축되면서 부산 도심 교통 구조에도 변화가 예상된다.
부산시는 ‘부전역 복합환승센터’ 조성 사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다. 사업 대상지는 부산진구 부전역 일대 약 7만7780㎡ 규모다.
부전역은 최근 중앙선과 동해선 개통으로 광역철도 접근성이 크게 개선되며 부산 도심 철도 교통의 핵심 거점으로 떠오르고 있다. 향후 부전~마산 복선전철과 경전선 KTX-이음, BuTX까지 연결되면 동남권 철도망의 중심 환승 거점으로 기능할 전망이다. 도시철도 1호선과 2호선, 시내버스 등과 연계한 환승 체계 구축도 함께 검토된다.
부전역 복합환승센터는 교통 기능뿐 아니라 상업과 문화시설을 결합한 복합 생활 거점으로 조성될 계획이다. 부산시는 대중교통 중심 개발(TOD) 개념을 적용해 부전역을 중심으로 한 주변 지역 마스터플랜과 토지이용 계획도 함께 수립할 방침이다.
특히 철도로 단절됐던 서면 도심과 부산시민공원, 부전시장 일대를 보행 중심 공간으로 연결해 도시재생과 상권 활성화를 유도한다는 구상이다. 자전거와 개인형 이동 수단(PM), 자율주행차 등 미래 교통수단과 연계한 환승 체계도 검토 대상에 포함됐다.
또 환승센터 건물은 지역을 상징하는 랜드마크 공간으로 조성하는 방안도 검토된다. 상업시설과 환승지원시설 도입을 통해 민간 투자 유치 가능성도 함께 분석할 계획이다.
시는 타당성 조사와 기본구상 용역을 내년 2월까지 완료한 뒤 2029년까지 민간사업자 선정과 세부 개발계획 수립 등을 거쳐 2030년 착공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.
박형준 부산시장은 “부전역 복합환승센터를 교통과 상업, 문화가 어우러진 역동적인 복합 생활 거점으로 육성하겠다”며 “철도로 단절됐던 도심 공간을 연결해 시민공원과 서면 일대에 새로운 활력을 불어넣는 도시 핵심 거점으로 만들겠다”고 말했다.
