박형준 “부산 글로벌허브도시 특별법 민주당이 발목”

공청회 앞두고 SNS 통해 민주당 비판

부산 글로벌 허브도시 도약 위해 필요

160만 시민 서명에도 법안 처리 지연

박형준 부산시장이 2024년 11월 27일 서울 국회 앞 천막에서 ‘부산 글로벌허브도시 특별법’의 조속한 국회 심사를 촉구하며 농성을 하고 있다. /부산시 제공

박형준 부산시장이 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’의 국회 처리가 지연되고 있다며 더불어민주당을 강하게 비판했다.



박 시장은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)을 통해 “2년이 지나도록 민주당이 발목을 잡아 국회 문턱을 넘지 못한 부산 글로벌 허브도시 특별법이 지방선거를 앞두고 이제야 국회 공청회를 연다”고 밝혔다.



박 시장은 “부산을 두바이나 싱가포르 같은 글로벌 도시로 만들기 위해 반드시 필요한 법”이라며 “그동안 민주당 국회의원들을 만나 설득하고 부산 시민 160만명이 서명한 명부를 국회에 전달하며 법 통과를 요청했지만, 국회는 묵묵부답이었다”고 주장했다.



이어 “2024년 겨울 사흘 동안 국회 천막 농성까지 벌이며 법안 통과를 호소했지만, 민주당은 끝내 외면했다”며 “그 사이 부산 발전 속도는 늦어졌고, 세계 도시들과의 경쟁에서도 불리한 위치에 놓일 수밖에 없었다”고 말했다.



박 시장은 “부산을 대한민국 해양 수도이자 글로벌 해양 허브로 만들겠다는 민주당 정부가 왜 부산 발전 법안을 가로막았는지 묻지 않을 수 없다”며 “이번 국회 공청회를 계기로 특별법이 반드시 제정돼야 한다”고 강조했다.



그러면서 “공청회에서 부산 시민이 2년 넘게 요구해 온 글로벌 허브도시의 필요성을 설명하고 법 제정을 강력히 요구하겠다”며 “이번에는 반드시 부산 글로벌 허브도시 특별법을 통과시켜 시민의 꿈을 실현하겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 885 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 박형준 부산시장이 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’의 국회 처리가 지연되고 있다며 더불어민주당을 강하게 비판했다.박 시장은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)을 통해 “2년이 지나도록 민주당이 발목을 잡아 국회 문턱을 넘지 못한 부산 글로벌 허브도시 특별법이 지방선거를 앞두고 이제야 국회 공청회를 연다”고 밝혔다.박 시장은 “부산을 두바이나 싱가포르 같은 글로벌 도시로 만들기 위해 반드시 필요한 법”이라며 “그동안 민주당 국회의원들을 만나 설득하고 부산 시민 160만명이 서명한 명부를 국회에 전달하며 법 통과를 요청했지만, 국회는 묵묵부답이었다”고 주장했다.이어 “2024년 겨울 사흘 동안 국회 천막 농성까지 벌이며 법안 통과를 호소했지만, 민주당은 끝내 외면했다”며 “그 사이 부산 발전 속도는 늦어졌고, 세계 도시들과의 경쟁에서도 불리한 위치에 놓일 수밖에 없었다”고 말했다.박 시장은 “부산을 대한민국 해양 수도이자 글로벌 해양 허브로 만들겠다는 민주당 정부가 왜 부산 발전 법안을 가로막았는지 묻지 않을 수 없다”며 “이번 국회 공청회를 계기로 특별법이 반드시 제정돼야 한다”고 강조했다.그러면서 “공청회에서 부산 시민이 2년 넘게 요구해 온 글로벌 허브도시의 필요성을 설명하고 법 제정을 강력히 요구하겠다”며 “이번에는 반드시 부산 글로벌 허브도시 특별법을 통과시켜 시민의 꿈을 실현하겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지